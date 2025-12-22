Χωριό της Ισπανίας που έγινε στάχτη από φωτιά, κέρδισε 468 εκατομμύρια ευρώ στο λαχείο

Όταν το χωριό La Bañeza στην Καστίλλη και Λεόν της Ισπανίας τυλίχτηκε στις φλόγες, σε μία από τις χειρότερες δασικές πυρκαγιές στην ιστορία της Ισπανίας, η βροχή ήρθε πολύ αργά για να το σώσει. Αλλά τώρα, έβρεξε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για τους 10.000 κατοίκους του χωριού, που κέρδισαν στη χριστουγεννιάτικη λοταρία El Gordo.

Οι χωρικοί στο κοντινό Villablino, όπου πέντε ντόπιοι σκοτώθηκαν σε δυστύχημα σε ορυχείο τον περασμένο Μάρτιο, αγόρασαν επίσης λαχνούς από το νικητήριο λαχείο και αναμένεται να διεκδικήσουν ένα απροσδόκητο ποσό πολλών εκατομμυρίων ευρώ.



Οι πυρκαγιές που μαίνονταν εκτός ελέγχου γύρω από τη La Bañeza τον Αύγουστο κατέστρεψαν 55.000 εκτάρια (136.000 στρέμματα) δασικής έκτασης, σκότωσαν τρεις ανθρώπους και εκτόπισαν άλλους 8.000.



Ο Javier Carrera, δήμαρχος της La Bañeza, δήλωσε ότι η νίκη της Δευτέρας (22/12) προκάλεσε «έναν καταρράκτη συναισθημάτων μετά από μια τόσο τρομερή χρονιά».



«Το να κερδίσεις το λαχείο, εκτός από αιτία χαράς και ενθουσιασμού, είναι κάτι που έπεσε από τον ουρανό σε ένα μέρος που χρειάζεται τόσα πολλά», είπε ο Carrera.



Το El Gordo, όπως ονομάζεται το χριστουγεννιάτικο λαχείο, αποτελείται από 100.000 αριθμούς, ο καθένας από τους οποίους επαναλαμβάνεται σε 198 σειρές, με κάθε σειρά να διαιρείται σε δεκάδες. Έτσι, κάθε αριθμός επαναλαμβάνεται 1.980 φορές.



Κάθε δεκάδα κοστίζει 20 ευρώ και ο νικητήριος αριθμός πληρώνει 400.000 ευρώ για κάθε δεκάδα. Συνολικά πουλήθηκαν 117 σειρές στη La Bañeza, ποσό που αντιστοιχεί σε 468 εκατομμύρια ευρώ που θα μοιραστούν μεταξύ των κατοίκων της, όπως σημειώνει ο Guardian.



Υπάρχουν χιλιάδες μικρότερα χρηματικά έπαθλα και οι αριθμοί επιλέγονται σε μια ολοήμερη τηλεοπτική τελετουργία από παιδιά του σχολείου San Ildefonso στη Μαδρίτη, τα οποία ψάλλουν κάθε αριθμό και το αντίστοιχο χρηματικό έπαθλο.



Ανάμεσα στις πολλές δεισιδαιμονίες που περιβάλλουν το El Gordo είναι η παράδοση που έχει να κάνει με την αγορά λαχείου σε ένα μέρος που έχει υποστεί τραγωδία. Το σκεπτικό είναι ότι ο κεραυνός δεν χτυπάει δύο φορές και η καλή τύχη ακολουθεί την κακή. Τώρα, μετά από μια τρομερή χρονιά, η τύχη χαμογέλασε στους άτυχους κατοίκους της La Bañeza και του Villablino.