To 2026 είναι εδώ - Ποια ήταν η πρώτη χώρα που υποδέχθηκε το νέο έτος

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει μέχρι το ρολόι να σημάνει 12 τα μεσάνυχτα στις 31 Δεκεμβρίου 2025 για να γιορτάσουμε την έλευση του νέου έτους. Υπάρχουν όμως κάποιες χώρες στον κόσμο που υποδέχονται νωρίτερα τη νέα χρονιά κι αυτό έχει να κάνει με τη γεωγραφική τους θέση. Ενώ ορισμένα μέρη βρίσκονται ακόμα στο πρωί της 31ης Δεκεμβρίου 2025, άλλα μέρη έχουν ήδη εισέλθει στο 2026. Το Κιριμπάτι γίνεται η πρώτη χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο που μπήκε το 2026.



Αυτό οφείλεται στη Διεθνή Γραμμή Ημερομηνίας που διασχίζει τον Ειρηνικό Ωκεανό, η οποία καθορίζει ποια χώρα γιορτάζει το νέο έτος, πότε. Οι χώρες που βρίσκονται ανατολικά αυτής της γραμμής, γιορτάζουν το νέο έτος νωρίτερα, με το Κιριμπάτι να πρωτοστατεί.



Το Κιριμπάτι καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ όλων των χωρών που γιορτάζουν αυτήν την ημέρα νωρίτερα. Βρίσκεται στα Νησιά Γραμμής, τα οποία ονομάζονται επίσης Κιριμάτι ή Νησιά των Χριστουγέννων, και βρίσκονται στο UTC+14, που σημαίνει ότι η μέρα τους ξεκινά 14 ώρες νωρίτερα από όλους.





Ενώ οι άνθρωποι στον υπόλοιπο κόσμο εξακολουθούν να τρώνε το πρωινό και το μεσημεριανό τους γεύμα στις 31 Δεκεμβρίου, οι άνθρωποι στο Κιριμπάτι έχουν ήδη φτάσει στο 2026.



Μετά το Κιριμπάτι, έρχεται η Νέα Ζηλανδία. Ακολουθούν το Ώκλαντ και το Ουέλινγκτον που γιορτάζουν την έλευση του νέου έτους περίπου μετά από 90 λεπτά. Ωστόσο, το Κιριμπάτι είναι η πρώτη χώρα που αποχαιρετά το 2025. Η Αμερικανική Σαμόα και τα Νησιά Χάουλαντ Μπέικερ είναι οι χώρες που ολοκληρώνουν την παγκόσμια αντίστροφη μέτρηση για το νέο έτος.