Πρωτοχρονιά 2026: Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κέφι και τραγούδια σε όλον τον κόσμο

Με εντυπωσιακά σόου, μηνύματα ελπίδας αλλά και στιγμές βαθιάς συγκίνησης, ο πλανήτης καλωσορίζει το 2026, αφήνοντας πίσω του μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις. Η αυλαία των εορτασμών άνοιξε παραδοσιακά στον Ειρηνικό Ωκεανό, με το Κιριμπάτι και τα νησιά Σαμόα να είναι οι πρώτοι που πέρασαν το κατώφλι του νέου έτους. Τη σκυτάλη πήραν η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία, όπου εκατομμύρια θεατές απόλαυσαν φαντασμαγορικές επιδείξεις πυροτεχνημάτων πάνω από το λιμάνι του Σίδνεϊ και τον πύργο Sky Tower στο Όκλαντ.

Ωστόσο, το κλίμα στην Ασία παρέμεινε πιο υποτονικό. Στο Χονγκ Κονγκ, η συνήθης έκρηξη χρωμάτων πάνω από το λιμάνι Βικτόρια αντικαταστάθηκε από μια σεμνή ψηφιακή αντίστροφη μέτρηση. Η πόλη επέλεξε να μην χρησιμοποιήσει πυροτεχνήματα φέτος, ως ένδειξη πένθους για την πολύνεκρη πυρκαγιά του Νοεμβρίου που στοίχισε τη ζωή σε 161 ανθρώπους. Παρά τις διαφορετικές συνθήκες, η υποδοχή του 2026 σε κάθε γωνιά της γης παραμένει μια παγκόσμια γιορτή ενότητας, με τα βλέμματα όλων στραμμένα σε ένα πιο ειρηνικό μέλλον.

Στην πόλη του φωτός, το Παρίσι ο ουρανός έλαμψε πιο δυνατά από το φως του ήλιου. Χιλιάδες παριζιάνοι αλλά και τουρίστες βγήκαν στους δρόμους γύρω από την Αψίδα του Θριάμβου και την Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων για να παρακολουθήσουν το εντυπωσιακό σοου με πυροτεχνήματα.

REUTERS/Stephanie Lecocq

Στο Κίεβο οι κάτοικοι ευχήθηκαν πιο δυνατά από όλους ειρήνη. Ωστόσο ο φετινός εορτασμός ήταν βουβός. Η απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε εξαιτίας των αεροπορικών βομβαρδισμών ανάγκασε τους Ουκρανούς να γιορτάσουν στα σπίτια τους.

Ο εντυπωσιακός καθεδρικός της Αγίας Σοφίας Κιέβου με τους χρυσούς τρούλους έμεινε σκοτεινός, όπως και το παρακείμενο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

REUTERS/Gleb Garanich

Αντίθετα, οι Μοσχοβίτες γιόρτασαν με την ψυχή τους και αύθονη βότκα την έλευση του νέου έτους με επίκεντρο την Κόκκινη Πλατεία στην ρωσική πρωτεύουσα.

REUTERS/Anastasia Barashkova

Πυροτεχνήματα εκρήγνυνται πάνω από τη Γέφυρα του Λιμανιού για να σηματοδοτήσουν την Πρωτοχρονιά στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, 1η Ιανουαρίου 2026.

REUTERS/Hollie Adams

Η Μπανκόκ, η πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης «λούστηκε» στο φως των πυροτεχνημάτων για την έλευση του νέου έτους.

REUTERS/Athit Perawongmetha

Στο Ντουμπάι το επίκεντρο των εορτασμών για τη νέα χρονιά ήταν -όπως πάντα- το Μπουρτζ Καλίφα. Ο υψηλότερος ουρανοξύστης στον κόσμο έγινε ο καμβάς για ένα απίστευτο σοου πυροτεχνημάτων και προβολών, ενώ χιλιάδες πυροτεχνήματα έκαναν την νύχτα μέρα αφήνοντας άναυδους τους επισκέπτες.

REUTERS/Amr Alfiky

REUTERS/Amr Alfiky

Στο Βερολίνο, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες συγκεντρώθηκαν γύρω από την Πύλη του Βραδεμβούργου για να παρακολουθήσουν το σοου με πυροτεχνήματα και λέιζερ που σηματοδότησε την έλευση του 2026.

REUTERS/Maryam Majd

Βουβή πρωτοχρονιά στο Χονγκ Κονγκ

Στο Χονγκ Κονγκ η πρωτοχρονιά -κατά παράδοση- είναι φαντασμαγορική. Τα πυροτεχνήματα «λούζουν» στο φως την πόλη-λιμάνι, όχι όμως φέτος. Το πένθος για την απώλεια 161 πολιτών στην πύρινη κόλαση σε συγκρότημα κατοικιών τον περασμένο Νοέμβριο έχει βυθίσει το Χονγκ Κονγκ στο πένθος κι για πρώτη φορά η έλευση του νέου έτους δεν συνοδεύτηκε από πυροτεχνήματα.