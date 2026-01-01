2026 ευχές στον Αττικό ουρανό: Η φαντασμαγορική αλλαγή του χρόνου στην καρδιά της Αθήνας

Με μια φαντασμαγορική γιορτή, χιλιάδες πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον αττικό ουρανό και τη μουσική να δίνει τον ρυθμό, η Αθήνα υποδέχθηκε το 2026. Από την καρδιά της πόλης στο Σύνταγμα μέχρι την παραμυθένια ατμόσφαιρα στο Πεδίον του Άρεως, η πρωτεύουσα έγινε το επίκεντρο της χαράς και της αισιοδοξίας.

Η αλλαγή του χρόνου στην Αθήνα δεν ήταν απλώς μια τυπική αντίστροφη μέτρηση, αλλά μια συλλογική ανάσα ελπίδας. Παρά το τσουχτερό κρύο, οι Αθηναίοι και οι επισκέπτες της πόλης κατέκλυσαν τα δύο κεντρικότερα σημεία των εορτασμών, μετατρέποντας την πόλη σε μια απέραντη σκηνή γιορτής.

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Σύνταγμα: Η καρδιά της πόλης χτύπησε δυνατά



Στην Πλατεία Συντάγματος, το σκηνικό ήταν επιβλητικό. Λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, η σκηνή που είχε στηθεί μπροστά από τη Βουλή «πλημμύρισε» από φως. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, περιτριγυρισμένος από παιδιά και μουσικούς, έδωσε το σύνθημα για την αντίστροφη μέτρηση.

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Πλήθος κόσμου αψήφησε το κρύο και μαζεύτηκε από νωρίς για να απολαύσει το μουσικό θέαμα που ετοίμασαν ο Κώστας Μαραβέγιας και η Ρένα Μόρφη. Την εκδήλωση είχε ανοίξει μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων.

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Με το που το ρολόι έδειξε 00:00, ο ουρανός πάνω από την Ακρόπολη «πήρε φωτιά». Εκατοντάδες πυροτεχνήματα δημιούργησαν ένα μοναδικό υπερθέαμα, ορατό από κάθε γωνιά της Αττικής, ενώ οι καμπάνες των εκκλησιών και οι κόρνες των αυτοκινήτων δημιούργησαν μια μελωδική «βαβούρα» χαράς.

Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος τα πυροτεχνήματα ήταν στην πλειοψηφία τους αθόρυβα, ώστε να μην ταραχθούν οι τετράποδοι «κάτοικοι» της πρωτεύουσας. Ταυτόχρονα, στον ουρανό εκατοντάδες drones δημιούργησαν ένα σόου με φωτεινά σχέδια, ενώ στο τέλος σχημάτισαν και το πρόσωπο του Διονύση Σαββόπουλου, καθώς πάνω στη σκηνή τραγούδησαν και δύο δικά του τραγούδια ως έναν μικρό φόρο τιμής.

Η συναυλία που ακολούθησε κράτησε το κέφι αμείωτο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με τον κόσμο να χορεύει και να ανταλλάσσει ευχές για μια χρονιά με υγεία και δημιουργία.

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Πεδίον του Άρεως: Ένα παραμύθι για μικρούς και μεγάλους



Λίγο πιο πέρα, το Πεδίον του Άρεως είχε μεταμορφωθεί σε έναν επίγειο παράδεισο. Η Περιφέρεια Αττικής φρόντισε να μετατρέψει τον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου της πόλης σε ένα «Μαγικό Χωριό». Οι φωτισμένες διαδρομές, το εντυπωσιακό καρουζέλ και οι υπαίθριες παραστάσεις δημιούργησαν μια πιο ζεστή, οικογενειακή ατμόσφαιρα.

Εδώ, η αλλαγή του χρόνου είχε μια δόση νοσταλγίας και παραμυθιού. Οι μυρωδιές από τα γλυκά των εορτών, οι ήχοι από τις μπάντες του δρόμου και τα χιλιάδες λαμπιόνια που στόλιζαν τα δέντρα έκαναν το Πεδίον του Άρεως τον απόλυτο προορισμό για τις οικογένειες. Το «παρών» έδωσαν χιλιάδες πολίτες που επέλεξαν έναν πιο ήσυχο αλλά εξίσου λαμπερό τρόπο για να αποχαιρετήσουν το 2025.