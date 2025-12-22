Αεροσυνοδός βρέθηκε νεκρή μετά από φρικιαστική επίθεση στο Ντουμπάι – Συνελήφθη ο πρώην σύζυγος

Μια αεροσυνοδός βρέθηκε νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου πέντε αστέρων στο Ντουμπάι, έχοντας δεχτεί τουλάχιστον 15 μαχαιριές με ψαλίδι, όπως αναφέρει η Daily Mail. Ο πρώην σύζυγός της, Άλμπερτ Μόργκαν , 41 ετών από τη Ρωσία, συνελήφθη μετά την άφιξή του στην Αγία Πετρούπολη, κατηγορούμενος για φόνο, σύμφωνα με δικαστικές πηγές.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο Μόργκαν ακολούθησε τη γυναίκα του στο Ντουμπάι από την Ρωσία, κυριευμένος από ζηλοτυπία. Πιστεύεται ότι είχε την λανθασμένη εντύπωση ότι εκείνη εργαζόταν ως συνοδός υψηλών επιβατών, κάτι που φέρεται να τον οδήγησε σε εξαιρετικά επικίνδυνες και βίαιες ενέργειες.

Ανατριχιαστική επίθεση με ψαλίδι

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Μόργκαν κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στο δωμάτιο της γυναίκας στο Voco Bonnington Hotel, με τη βοήθεια ενός ξενοδοχειακού μανδύα που πήρε από το πλυντήριο. Αρχικά, είχε σκοπό να την βάψει με πράσινη μπογιά και να της κόψει τα μαλλιά με το ψαλίδι. Όμως, η συνάντησή τους εξελίχθηκε σε έναν άγριο καβγά, με τον Μόργκαν να επιτίθεται στη γυναίκα με το ψαλίδι. Η επίθεση είχε τραγική κατάληξη, με τη νεαρή αεροσυνοδό να εντοπίζεται με τουλάχιστον 15 μαχαιριές στην περιοχή του λαιμού, του κορμού και των άκρων.

Μετά την εγκληματική του ενέργεια, ο Μόργκαν διέφυγε και επέστρεψε στη Ρωσία. Όταν έφτασε στην Αγία Πετρούπολη, οι αρχές τον συνέλαβαν βάσει των στοιχείων που συγκέντρωσαν από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου και τις αναφορές των Αρχών του Ντουμπάι.

Αξιοσημείωτο είναι ότι πριν από τη σύλληψή του, ο Μόργκαν φέρεται να υπέβαλε αίτηση για να συμμετάσχει στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, κάτι που φαίνεται να χρησιμοποιούν αρκετοί κατηγορούμενοι στη Ρωσία ως τρόπο να αποφύγουν τις ποινικές ευθύνες τους.

Προηγούμενα προβλήματα και παρελθόν βίας

Η σχέση του Μόργκαν με τη γυναίκα του ήταν γεμάτη εντάσεις. Κατά τη διάρκεια του γάμου τους, η γυναίκα είχε καταγγείλει αρκετές φορές τον πρώην σύζυγό της για περιστατικά βίας, αν και στη συνέχεια απέσυρε τις καταγγελίες. Αυτή η ιστορία παρενόχλησης και βίας φαίνεται να κορυφώθηκε με τη δολοφονία στο Ντουμπάι.

Ο Μόργκαν εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου στην Αγία Πετρούπολη, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Η δικαστική αρχή εξέδωσε εντολή για την προφυλάκισή του για δύο μήνες, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Αναφερόμενοι στην υπόθεση, οι εισαγγελικές αρχές της Αγίας Πετρούπολης ανέφεραν: «Ανάμεσα στις 17 και 18 Δεκεμβρίου, ο άνδρας, παρακολουθώντας τη γυναίκα με την οποία είχε παλαιότερα σχέση, την μαχαίρωσε τουλάχιστον 15 φορές σε ζωτικά όργανα, με αποτέλεσμα τον θάνατό της».

Η υπόθεση συνεχίζει να συγκλονίζει τις αρχές και την κοινή γνώμη, ενώ οι έρευνες αναμένονται να αποκαλύψουν περισσότερα για τα κίνητρα του κατηγορουμένου και τα προηγούμενα επεισόδια στη σχέση τους.