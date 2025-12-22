Βίντεο που κόβει την ανάσα: Τουρίστρια ποζάρει σε βράχια την ώρα που δυνατό κύμα την παρασύρει

Μια τουρίστρια από την Κίνα γλίτωσε από... θαύμα, όταν ένα ισχυρό κύμα τη χτύπησε την ώρα που βρισκόταν πάνω σε βράχια και την παρέσυρε στη θάλασσα, ενώ πόζαρε για φωτογραφία σε ένα δημοφιλές αξιοθέατο της Αιγύπτου.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε στη γραφική περιοχή Matrouh Eye, στην πόλη Mersa Matruh, στις μεσογειακές ακτές της χώρας. Βίντεο που αναρτήθηκε στα social media στις 7 Δεκεμβρίου καταγράφει τη γυναίκα, ντυμένη με πορτοκαλί φόρεμα, να κάθεται στην άκρη ενός περβαζιού, τη στιγμή που κύμα υψώνεται πίσω της και σκάει πάνω της, ρίχνοντάς τη στη θάλασσα.

Η ίδια δήλωσε σε τοπικά μέσα ότι υπέστη πολλαπλές εκδορές, περιγράφοντας την εμπειρία ως «πολύ τρομακτική». Τόνισε πως στάθηκε τυχερή που δεν τραυματίστηκε σοβαρά και ότι κατάφερε να σωθεί κρατώντας ένα σχοινί ασφαλείας και επιστρέφοντας στην ακτή.

Χρήστες του διαδικτύου σχολίασαν ότι το σημείο δεν είχε αρχικά σχοινί, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο της περιοχής, η οποία προσελκύει τουρίστες για εντυπωσιακές φωτογραφίες, αλλά κρύβει σοβαρούς κινδύνους λόγω των απρόβλεπτων κυμάτων.