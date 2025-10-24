Ιταλία: Τουρίστας με Porsche ακολούθησε το GPS και κρεμάστηκε σε γκρεμό - «Ήταν η σύντομη διαδρομή»

Το GPS δεν είναι αλάνθαστο και αυτό λίγο έμελλε να στοιχίσει ακριβά σε έναν τουρίστα στην Ιταλία, ο οποίος βρέθηκε με την Porsche του «κρεμασμένη» στην άκρη ενός γκρεμού.

Ο άνδρας επέστρεφε με το αυτοκίνητό του στο σπίτι αργά το βράδυ, όταν το GPS του πρότεινε μια πιο σύντομη διαδρομή για να φτάσει στο κατάλυμά του στο Saltusio της Ιταλίας, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, όπως μεταφέρει η Daily Mail.

Εμπιστευόμενος τον πλοηγό, ο τουρίστας ακολούθησε τις οδηγίες και έστριψε σε έναν μικρό αγροτικό δρόμο, ο οποίος αργότερα στένεψε και μετατράπηκε σε χωματόδρομο.

Ο τουρίστας συνέχισε για περίπου 300 μέτρα πριν συνειδητοποιήσει ότι ήταν αδιέξοδο. Ενώ προσπαθούσε να στρίψει, η Porsche γλίστρισε στο βρεγμένο γρασίδι και «έφυγε» προς τον γκρεμό, σταματώντας λίγα εκατοστά από την άκρη.

Ευτυχώς, ο οδηγός κατάφερε να απεγκλωβιστεί σώος και ανέβηκε στον δρόμο για να καλέσει βοήθεια.

Στο δρόμο του, συνάντησε τον ιδιοκτήτη του αγροκτήματος, ο οποίος είχε εντοπίσει το ακινητοποιημένο αυτοκίνητο. Ο αγρότης ειδοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και σύντομα έφτασε η Πυροσβεστική.

Το τραχύ, ολισθηρό έδαφος έκανε την ανάκτηση του οχήματος μια αρκετά δύσκολη επιχείρηση. Οι πυροσβέστες σταθεροποίησαν το όχημα με καλώδια και βαρούλκο πριν το μεταφέρουν με ασφάλεια.

Οι διασώστες είπαν ότι ο άνδρας ήταν τυχερός που επέζησε, καθώς το αυτοκίνητο απείχε μόλις λίγα βήματα μακριά από το να βυθιστεί στο δάσος που βρισκόταν από κάτω.