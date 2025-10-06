Έβερεστ: «Ήμουν τυχερή που βγήκα ζωντανή από τη χιονοθύελλα» - Συνεχίζεται η επιχείρηση διάσωσης

Την ώρα που η μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στο Έβερεστ συνεχίζεται με σκοπό τον απεγκλωβισμό περίπου 200 ορειβατών που παραμένουν παγιδευμένοι μετά από χιονοθύελλα, όσοι κατάφεραν να σωθούν και να ξεφύγουν από τη μανία του χιονιού, προσπαθούν να αναρρώσουν.

Οι ορειβάτες που έχουν απομείνει στο βουνό παλεύουν με την υποθερμία και την αδιάκοπη χιονόπτωση, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν το έργο της εκκένωσης.

Τουλάχιστον ένας ορειβάτης έχασε τη ζωή του και περισσότεροι από 200 παραμένουν εγκλωβισμένοι στις ανατολικές πλαγιές του Έβερεστ στο Θιβέτ, μια περιοχή δημοφιλή στους ορειβάτες και τους πεζοπόρους, όπως αναφέρουν τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι χιονοπτώσεις ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής (03/10) και εντάθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου (04-05/10). Εκατοντάδες κάτοικοι του χωριού και διασώστες έχουν αναπτυχθεί για να καθαρίσουν το χιόνι που εμποδίζει την πρόσβαση στην περιοχή, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 4.900 μέτρων.

Οι διασώστες έχουν οδηγήσει 350 άτομα σε ασφαλές μέρος στη μικρή κωμόπολη Qudang. Οι Αρχές βρίσκονται σε επαφή με όλους τους πεζοπόρους που εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι, σύμφωνα με το BBC.

«Πολύ έντονη χιονόπτωση»

Ο φωτογράφος φύσης Dong Shuchang ήταν ανάμεσα σε εκατοντάδες τουρίστες που συνέρρευσαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια των διακοπών της Χρυσής Εβδομάδας της Κίνας.



Ανυπομονούσε να απαθανατίσει το θαύμα των Ιμαλαΐων από τις πλαγιές του Θιβέτ, όταν η χιονοθύελλα ξέσπασε λίγες ώρες αφότου ξεκίνησε η πεζοπορία του το Σάββατο (04/10).



«Οι αστραπές και οι καταιγίδες δεν σταματούσαν. Η χιονόπτωση ήταν τόσο έντονη που μετά βίας μπορούσα να κοιμηθώ», είπε ο ίδιος.

Η ομάδα του είχε φτάσει σε υψόμετρο 4.600 μέτρων πριν αποφασίσει να γυρίσει πίσω.



«Τα αντιανεμικά και τα αδιάβροχά μας δεν ήταν καθόλου ανθεκτικά στο χιόνι. Ήμασταν όλοι μουσκεμένοι», σχολίασε, προσθέτοντας ότι αρκετά από τα 20 άτομα στην ομάδα του εμφάνισαν σημάδια υποθερμίας.



Ο 27χρονος είχε πάει στα Ιμαλάια περισσότερες από δώδεκα φορές, αλλά είπε ότι «δεν έχει ξαναζήσει τέτοιο καιρό».



Η διαδρομή διαφυγής του από το μονοπάτι ήταν γεμάτη με υγρό χιόνι και χιονόνερο. «Όλοι κινούνταν αργά. Η διαδρομή ήταν πολύ ολισθηρή. Συνέχιζα να πέφτω λόγω του πάγου», είπε.

«Τυχερή που βγήκα ζωντανή»

Η Chen Geshuang, η οποία ήταν μέλος της ομάδας Dong, είπε ότι το χιόνι είχε ύψος περίπου ένα μέτρο όταν η ομάδα ξεκίνησε την επιστροφή της.



«Όλοι μας είμαστε έμπειροι ορειβάτες. Αλλά αυτή η χιονοθύελλα ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ήμουν τόσο τυχερή που βγήκα ζωντανή».



Μια άλλη γυναίκα είπε στο BBC ότι ο σύζυγός της, ο οποίος είχε κολλήσει στη χιονοθύελλα, κατέβαινε σιγά σιγά από τα βουνά, αλλά το πυκνό χιόνι έκανε την υποχώρησή του εξαιρετικά δύσκολη.



«Ακόμα και για τους διασώστες, δεν είναι εύκολο, πρέπει να καθαρίσουν το χιόνι για να ανοίξουν ένα μονοπάτι», είπε η γυναίκα.



«Ελπίζω η ομάδα του συζύγου μου να φτάσει στην ομάδα διάσωσης με ασφάλεια».

Hundreds of trekkers stranded by a blizzard near the eastern face of Mount Everest in Tibet were guided to safety by rescuers, as unusually heavy snow and rainfall pummeled the Himalayas https://t.co/3GqKyh4C3Y pic.twitter.com/SVBS5QmDWC — Reuters (@Reuters) October 5, 2025

Περίοδος αιχμής για τον τουρισμό

Η Κίνα βρίσκεται στη μέση της εβδομαδιαίας αργίας της Εθνικής Επετείου, γνωστής ως Χρυσή Εβδομάδα, μια περίοδος αιχμής για τον τοπικό τουρισμό.



Ο Οκτώβριος συνήθως προσφέρει καθαρό ουρανό και φιλικές θερμοκρασίες, καθιστώντας το Έβερεστ έναν από τους αγαπημένους μήνες για ορειβασία.



Πολλοί ορειβάτες έχουν φτάσει στο μονοπάτι Karma Valley, μια λιγότερο γνωστή αλλά γραφική διαδρομή προς τη βάση του Έβερεστ - η οποία προσφέρει επίσης θέα στην ψηλότερη κορυφή του κόσμου.



Αν και πολλοί άνθρωποι επιχειρούν να ανέβουν στην κορυφή κάθε χρόνο, θεωρείται μια εξαιρετικά επικίνδυνη εμπειρία.



Τα τελευταία χρόνια η περιοχή μαστίζεται από ανησυχίες για υπερπληθυσμό, περιβαλλοντικές ανησυχίες και μια σειρά από θανατηφόρες απόπειρες αναρρίχησης.



Η περιοχή αντιμετωπίζει ακραία καιρικά φαινόμενα αυτή τη στιγμή.



Το γειτονικό Νεπάλ έχει πληγεί από καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες που έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 47 ανθρώπους, έχουν μπλοκάρει δρόμους και έχουν παρασύρει γέφυρες.



Στην άλλη πλευρά της Κίνας, ο τυφώνας Μάτμο έχει φτάσει στην ανατολική ακτή της χώρας, αναγκάζοντας περίπου 150.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.