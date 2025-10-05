Σφοδρή χιονοθύελλα έχει παγιδεύσει σχεδόν 1.000 άτομα στο Έβερεστ

Σχεδόν 1.000 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στο Έβερεστ, μετά από σφοδρή χιονοθύελλα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση διάσωσης.

Σύμφωνα με το BBC, η ομάδα διάσωσης Blue Sky του Θιβέτ έλαβε κλήση για βοήθεια, η οποία ανέφερε ότι οι σκηνές είχαν καταρρεύσει λόγω της έντονης χιονόπτωσης και ότι ορισμένοι πεζοπόροι υπέφεραν ήδη από υποθερμία, ανέφεραν τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.



Ντόπιοι και ομάδες διάσωσης φτυαρίζουν το χιόνι για να καθαρίσουν τους φραγμένους δρόμους και να φτάσουν στις σκηνές που βρίσκονται σε υψόμετρο 4.877 μέτρων.



Σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης Jimu News, ορισμένοι τουρίστες έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος από το βουνό.