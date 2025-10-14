Τρόμος στη θάλασσα: Όρκες χτυπούν σκάφος οικογένειας – Βίντεο από τη δραματική επιχείρηση διάσωσης

Μια πενταμελής οικογένεια βρέθηκε αντιμέτωπη με τον απόλυτο εφιάλτη στα ανοιχτά της Πορτογαλίας, όταν το σκάφος τους δέχθηκε επίθεση από ένα κοπάδι φαλαινών δολοφόνων (όρκες) και άρχισε να βυθίζεται. Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, περίπου 55 μίλια νοτιοανατολικά του Πενίτσε. Οι γιγαντιαίοι θαλάσσιοι θηρευτές προκάλεσαν ρήγμα στο σκάφος, θέτοντας την οικογένεια σε άμεσο κίνδυνο.

Με ψυχραιμία, οι γονείς κατάφεραν να στείλουν SOS και να μπουν μαζί με τα παιδιά τους ηλικίας 8, 10 και 12 ετών σε μια σωσίβια λέμβο πριν το σκάφος αρχίσει να βυθίζεται. Ένα αλιευτικό σκάφος έφτασε στο σημείο και τους περισυνέλεξε και λίγο αργότερα στρατιωτικό ελικόπτερο ανέλαβε την διακομιδή τους σε νοσοκομείο.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν επίσης μια φρεγάτα του Ναυτικού και μια σωσίβια λέμβος της Λιμενικής Αρχής του Πενίτσε, κινητοποιώντας ένα ολόκληρο δίκτυο ασφαλείας για να αντιμετωπίσει την επικίνδυνη κατάσταση.

Η οικογένεια, που είχε αποπλεύσει από τη Λοριάν στη Βρετάνη στις 29 Σεπτεμβρίου, είχε πραγματοποιήσει στάσεις στη Λα Κορούνια και στην Πόρτο πριν κατευθυνθεί νοτιότερα. Μετά τη διάσωση, έλαβε στήριξη από τις γαλλικές προξενικές αρχές.

Το περιστατικό αυτό προστίθεται σε μια ανησυχητική τάση: τον περασμένο μήνα, όρκες βύθισαν ένα γιοτ πέντε ατόμων κοντά στην παραλία Fonte da Telha, νότια της Λισαβόνας, ενώ την ίδια ημέρα το ίδιο κοπάδι επιτέθηκε σε άλλο σκάφος, το Nova Vida.

Μεταξύ 2020 και 2023, έχουν αναφερθεί περίπου 500 επιθέσεις επιθέσεις από όρκες. Δεν έχουν τραυματιστεί άνθρωποι, αλλά το 20% των σκαφών που έγιναν στόχος έχουν υποστεί ζημιές και αρκετά έχουν χαθεί.

