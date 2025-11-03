Απίστευτο βίντεο: Κοπάδι από όρκες κυνηγά λευκούς καρχαρίες και κατασπαράζει το συκώτι τους

Τι κι αν ο λευκός καρχαρίας θεωρείται το κορυφαίο αρπακτικό του ωκεανού, πλέον έχει έναν εξίσου ισχυρό αντίπαλο, την φάλαινα δολοφόνο, όρκα. Σε ένα εντυπωσιακό και ταυτόχρονα τρομακτικό βίντεο που κοινοποιήθηκε πρόσφατα, καταγράφεται ένα κοπάδι από πέντε φάλαινες όρκες να κυνηγά και τελικά να σκοτώνει νεαρούς λευκούς καρχαρίες στον κόλπο της Καλιφόρνια, στις ΗΠΑ με στόχο το συκώτι τους — το «καύσιμο» που τους δίνει ενέργεια για να επιβιώνουν στον ωκεανό.

Συγκεκριμένα κοπάδι από όρκες βιντεοσκοπήθηκε να επιτίθεται σε νεαρούς λευκούς καρχαρίες, να τους ακινητοποιεί και μέσα σε πέντε λεπτά να τους τρώει το συκώτι πριν αφήσει το κουφάρι να βυθιστεί. Σύμφωνα με άρθρο της Daily Mail, οι όρκες αναποδογυρίζουν τους λευκούς καρχαρίες για να έχουν εύκολη πρόσβαση στο συγκεκριμένο όργανο, καθώς είναι πλούσιο σε ενέργεια και παρέχει στις όρκες την απαραίτητη θρεπτική αξία για να διατηρούν τις δυνάμεις τους.

«Αυτή η συμπεριφορά είναι απόδειξη της προηγμένης νοημοσύνης, της στρατηγικής σκέψης και της εξελιγμένης κοινωνικής μάθησης των όρκων», δήλωσε ο θαλάσσιος βιολόγος Έρικ Χιγκιέρα Ρίβας. «Οι τεχνικές κυνηγιού μεταδίδονται από γενιά σε γενιά», συμπλήρωσε.

Οι όρκες είναι διπλάσιες σε μήκος και τριπλάσιες σε βάρος από τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες. Παρά την εμφάνισή τους, είναι εξαιρετικά έξυπνοι και ψυχροί δολοφόνοι, ικανοί να συντονίζουν τις τακτικές κυνηγιού τους όπως μια κάνουν οι αγέλες λύκων

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι οι όρκες αρχικά αναποδογυρίζουν τους νέους καρχαρίες, κάτι που τους προκαλεί «τονική ακινησία», μια μυστηριώδη κατάσταση σαν ύπνωση που παρατηρείται σε κάποια ζώα όταν βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου.

«Αυτή η προσωρινή κατάσταση καθιστά τον καρχαρία ανυπεράσπιστο, επιτρέποντας στις όρκες να αφαιρέσουν το πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά συκώτι του και πιθανώς να καταναλώσουν και άλλα όργανα, πριν εγκαταλείψουν το κουφάρι», σύμφωνα με τον Ρίβας.

Δείτε βίντεο:



Το να γυρίσεις έναν καρχαρία ανάποδα προκαλεί μια κατάσταση κατά την οποία το ζώο αποσυντονίζεται αφού δεν αντιλαμβάνεται το περιβάλλον, με αποτέλεσμα να παραλύει. «Αυτή η προσωρινή κατάσταση καθιστά τον καρχαρία ανυπεράσπιστο, επιτρέποντας στις όρκες να αφαιρέσουν το πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά συκώτι του και πιθανώς να καταναλώσουν και άλλα όργανα, πριν εγκαταλείψουν το κουφάρι», σύμφωνα με τον Ρίβας.