Φόβος στην Αυστραλία μετά τη φονική επίθεση καρχαρία σε 25χρονη - Υλικό κάμερας εξετάζουν οι Αρχές

Φόβος επικρατεί στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία, μετά τον τραγικό θάνατο που βρήκε μία 25χρονη τουρίστρια από επίθεση καρχαρία, την ώρα που κολυμπούσε σε απομακρυσμένη παραλία μαζί με τον σύντροφό της, το πρωί της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου (τοπική ώρα).

Ωστόσο, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι το θαλάσσιο κήτος είναι απίθανο να αποτελεί συνεχή απειλή για τους ανθρώπους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, η αστυνομία εξετάζει υλικό από κάμερα GoPro -την κάμερα που έχουν τοποθετημένη πάνω τους αθλητές για να καταγράφει τη δραστηριότητά τους, για πλάνα που τυχόν τραβήχτηκαν την ώρα του τραγικού περιστατικού.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Πιο συγκεκριμένα, το ζευγάρι των νεαρών Ελβετών τουριστών κολυμπούσε στην παραλία Kylies στο εθνικό πάρκο Crowdy Bay, τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν ένας καρχαρίας τριών μέτρων επιτέθηκε πρώτα στην κοπέλα και στη συνέχεια στον σύντροφό της, ο οποίος προσπάθησε να την σώσει.

Δυστυχώς, η 25χρονη κατέληξε επί τόπου ενώ ο 26χρονος άνδρας μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Η παραλία που συνέβη το περιστατικό και οι γειτονικές παραλίες αποκλείστηκαν από το κοινό, για να ανοίξουν ξανά την Παρασκευή (28/11).

Οι παραλίες άνοιξαν μετά από έρευνα «με τζετ σκι και drone» κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει «καμία ανησυχητική θαλάσσια μορφή ζωής στην περιοχή».

«Εν όψει του Σαββατοκύριακου, και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλεπόμενες υψηλές θερμοκρασίες που θα προσελκύσουν μεγάλα πλήθη στις παραλίες, τα drones θα συνεχίσουν να παρέχουν επιτήρηση για καρχαρίες στην περιοχή, ιδιαίτερα στο Camden Haven και το Crowdy Head», τόνισε εκπρόσωπος της οργάνωσης Surf Life Saving της Νέας Νότιας Ουαλίας.

«Ο σύντροφός της έκανε ό,τι μπορούσε για να σωθούν»

«Ο καρχαρίας επιτέθηκε πρώτα στη γυναίκα και ο σύντροφός της έκανε ό,τι μπορούσε για να τους βγάλει και τους δύο στην ακτή και να φωνάξει για βοήθεια σε έναν περαστικό που ήταν εκεί», ανέφερε η επιθεωρήτρια ασθενοφόρων της Νέας Νότιας Ουαλίας, Kirran Mowbray.

Όπως είπε η ίδια, ο περαστικός χρησιμοποίησε τα κολυμβητικά του αξεσουάρ σαν αιμοστατικό, δένοντάς τα γύρω από το πόδι του άνδρα. «Ουσιαστικά του έσωσε τη ζωή και του έδωσε χρόνο πριν οι διασώστες μπορέσουν να φτάσουν εκεί», είπε.

«Δεν υπάρχει ένδειξη ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις»

Η Δρ. Brianna Le Busque, ερευνήτρια περιβαλλοντικών επιστημών και ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας, δήλωσε ότι «σοκαρίστηκε» όταν άκουσε για τη διπλή επίθεση και ανησυχούσε ότι θα πυροδοτούσε συγκρίσεις με την ταινία «Τα Σαγόνια του Καρχαρία». «Το πραγματικά σημαντικό είναι να περιμένουμε μέχρι να μάθουμε περισσότερα», πρόσθεσε.

Unsplash

«Μέχρι τότε, είναι ένα πραγματικά φρικτό, αλλόκοτο περιστατικό, αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτός ο καρχαρίας θα συνεχίσει να δαγκώνει ανθρώπους», είπε η επιστήμονας.

Γιατί επιτέθηκε ο καρχαρίας

«Οι παραλληλισμοί με τα ‘Σαγόνια του Καρχαρία’ είναι τόσο ενδιαφέροντες, η ιδέα ότι πρέπει αμέσως να πιάσουμε αυτόν τον συγκεκριμένο καρχαρία. Ξέρουμε ότι αυτή δεν είναι μια αποτελεσματική στρατηγική. Είναι πιθανό αυτός ο καρχαρίας να ένιωσε ιδιαίτερα απειλημένος, κάτι να συνέβη, γι’ αυτό και επιτέθηκε δύο φορές», υπογράμμισε.

Οι επιστήμονες αμφισβητούν κατά πόσον υπάρχει αυτό που λέμε «επικίνδυνοι καρχαρίες» που πρέπει -υποτίθεται- να πιαστούν και να θανατωθούν.

Unsplash

O Ρομπ Χάρκουρτ, ομότιμος καθηγητής θαλάσσιας οικολογίας στο Πανεπιστήμιο Μακουάρι, δήλωσε μια διπλή επίθεση ήταν «αρκετά ασυνήθιστη», αλλά θα μπορούσε να συμβεί εάν οι καρχαρίες κυνηγούσαν θήραμα και προσπαθούσαν να αποτρέψουν τους «ανταγωνιστές».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Surf Life Saving NSW, Steven Pearce, δήλωσε ότι το «πραγματικά, πραγματικά τρομερό» περιστατικό συνέβη σε μια περιοχή τόσο απομακρυσμένη που δεν υπήρχε ναυαγοσώστης.

Μέτρα αποτροπής

Το Υπουργείο Βιομηχανίας ανέπτυξε πέντε «έξυπνα τύμπανα» στην παραλία Kylies μετά την επίθεση, ένας μηχανισμός που στέλνει ειδοποιήσεις όταν καρχαρίες ή άλλα θαλάσσια πλάσματα παγιδεύονται σε ένα αγκίστρι. Ο καρχαρίας «μαρκάρεται», μεταφέρεται στα ανοιχτά και δεσμεύεται.

Unsplash

«Με βάση την εγκληματολογική ανάλυση, οι επιστήμονες καρχαριών του DPIRD έχουν διαπιστώσει ότι ένας μεγάλος ταυροκαρχαρίας μήκους άνω των τριών μέτρων ήταν πιθανό να ενεπλάκη στο περιστατικό», δήλωσε το υπουργείο.

Η Νέα Νότια Ουαλία χρησιμοποιεί άλλη τεχνολογία, όπως δίχτυα καρχαριών, ελικόπτερα και «σταθμούς ακρόασης» για την παρακολούθηση καρχαριών και την πρόληψη επιθέσεων, ενώ οι παραθεριστές συμβουλεύτηκαν να ακολουθήσουν την εφαρμογή NSW SharkSmart.

Ο θάνατος του Έλληνα ομογενή

Τον Σεπτέμβριο, ο Έλληνας ομογενής Μερκούρης Ψυλλάκης (Mercury Psillakis) δέχτηκε θανάσιμη επίθεση από έναν μεγάλο λευκό καρχαρία 3,5 μέτρων στην παραλία Long Reef στο Σίδνεϊ.

Εκείνη την εποχή, οι ειδικοί ανέφεραν ότι υπήρξε αύξηση στις επιθέσεις καρχαριών επειδή περισσότεροι άνθρωποι μπαίνουν στη θάλασσα για μεγαλύτερο μέρος του έτους, μαζί με άλλους παράγοντες, όπως η κλιματική αλλαγή, η εξάντληση των οικοτόπων, οι καιρικές ανωμαλίες και η κατανομή των θηραμάτων.

Σύμφωνα με τις συμβουλές του SharkSmart της Νέας Νότιας Ουαλίας, οι κολυμβητές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί την αυγή και το σούρουπο, όταν οι ταυροκαρχαρίες και οι τίγρεις-καρχαρίες είναι πιο δραστήριοι, να κολυμπούν ανάμεσα στις ειδικές σημαίες σε παραλίες που περιπολούνται και να γνωρίζουν την κατάσταση στη θάλασσα καθώς και τυχόν πινακίδες ή συναγερμούς ασφαλείας.