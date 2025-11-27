Τραγωδία στην Αυστραλία: Νεκρή 20χρονη από επίθεση καρχαρία - Σε κρίσιμη κατάσταση ο σύζυγός της

Τραγικό θάνατο από επίθεση καρχαρία βρήκε μία 20χρονη γυναίκα που κολυμπούσε μαζί με τον σύζυγό της σε παραλία τη Αυστραλίας.

Το ζευγάρι απολάμβανε το μπάνιο του σε απομακρυσμένη παραλία στην περιοχή της Νέας Νότιας Ουαλίας, όταν το θαλάσσιο κήτος έκανε την εμφάνισή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την τοπική αστυνομία που μεταφέρει το BBC, η γυναίκα πέθανε επί τόπου ενώ ο σύζυγός της, επίσης 20 ετών, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του Νιούκαστλ όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα) με διασώστες να σπεύδουν στην παραλία Kylies στο Εθνικό Πάρκο Crowdy Bay, περίπου 300 χιλιόμετρα βόρεια του Σίδνεϊ.

Οι Αρχές επαίνεσαν έναν λουόμενο που βοήθησε τον τραυματισμένο άνδρα βάζοντας στο πόδι του ένα αυτοσχέδιο αιμοστατικό προτού φτάσουν οι διασώστες, κάτι που «πιθανώς του έσωσε τη ζωή».

«Το θάρρος ορισμένων περαστικών είναι εκπληκτικό σε αυτή την κατάσταση», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, Τζος Σμιθ. «Το να βάλεις τον εαυτό σου μπροστά είναι ηρωικό και προφανώς μας έδωσε χρόνο να φτάσουμε στον ασθενή», είπε.



«Από τους λίγους καρχαρίες που είναι δυνητικά επικίνδυνοι»

Ο καρχαρίας που επιτέθηκε στους λουόμενους ήταν πιθανότατα ένας «μεγάλος ταυροκαρχαρίας», δήλωσαν οι Αρχές.

Οι ταυροκαρχαρίες, οι οποίοι ζουν τόσο σε γλυκό όσο και σε αλμυρό νερό, είναι «από τους λίγους καρχαρίες που είναι δυνητικά επικίνδυνοι για τους ανθρώπους», αναφέρει το Αυστραλιανό Μουσείο Φυσικής που βρίσκεται στο Σίδνεϊ. Ο ταυτοκαρχαρίας είναι το τρίτο πιο θανατηφόρο είδος καρχαρία, σύμφωνα με το Διεθνές Αρχείο Επιθέσεων από Καρχαρίες.

Η παραλία έχει πλέον κλείσει και έχουν αναπτυχθεί ειδικά εργαλεία που δελεάζουν τους καρχαρίες με αγκίστρια, ώστε να «πιαστούν» και να ελευθερωθούν ξανά στη συνέχεια. Κλειστές για 24 ώρες θα παραμείνουν και οι γύρω παραλίες.

Αυτή είναι η πέμπτη θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία μέσα στο 2025. Η πιο πρόσφατη ήταν λιγότερο από τρεις μήνες πριν, όταν ένας άνδρας σκοτώθηκε σε μια σπάνια επίθεση καρχαρία στις βόρειες παραλίες του Σίδνεϊ.