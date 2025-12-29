ΗΠΑ: Πήγε για κολύμπι και την βρήκαν μια εβδομάδα μετά στα σαγόνια του καρχαρία

Τραγική ήταν η κατάληξη για μια από τις αγαπημένες ασχολίες μιας αγνοούμενης τριαθλήτριας στη Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνια.

Η Έρικα Φοξ δηλώθηκε ως ανγοούμενη την περασμένη εβδομάδα, αφότου χάθηκαν τα ίχνη της ενώ κολυμπούσε μαζί με τον σύζυγό της. Το σώμα της τριαθλήτριας που σκοτώθηκε σε επίθεση καρχαρία στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνια ανακτήθηκε μια εβδομάδα αφότου εξαφανίστηκε ενώ κολυμπούσε με τον σύζυγό της, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το πτώμα της Έρικα Φοξ βρέθηκε το Σάββατο το απόγευμα, ακόμα ντυμένη με τη μαύρη στολή της νότια της παραλίας Ντέιβενπορτ στη Σάντα Κρουζ - περίπου 25 μίλια από το σημείο όπου εθεάθη τελευταία φορά, δήλωσε ο συντετριμμένος σύζυγός της.

Monterey County Sheriff's Office

Ο Ζαν-Φρανσίς Βανρέουζελ κολυμπούσε περίπου 100 μέτρα πίσω από τη σύζυγό του με 13 άλλα μέλη μιας τοπικής λέσχης κολύμβησης στις 21 Δεκεμβρίου, όταν ένας καρχαρίας παρέσυρε τη σύζυγό του, με την οποία ήταν παντρεμένος 30 χρόνια, στο νερό, δήλωσε στο Mercury News.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν έναν καρχαρία με ανθρώπινο σώμα στα σαγόνια του πριν βυθιστεί, δήλωσε ένας αξιωματούχος της Ακτοφυλακής, ανέφερε το ABC News.

«Δεν ήθελε να ζει με φόβο», δήλωσε η Βανρέουζελ στο Mercury News κατά τη διάρκεια μιας επίσημης πομπής κατά μήκος της ακτογραμμής την Κυριακή, σηματοδοτώντας το τελευταίο της κολύμπι μήκους ενός μιλίου με δεκάδες μέλη της λέσχης Kelp Krawlers.

«Έζησε τη ζωή της στο έπακρο»

Ο Vanreusel είπε ότι η 55χρονη Fox βρέθηκε να φοράει ακόμα μια «ζώνη καρχαρία» στον αστράγαλό της. Η ηλεκτρομαγνητική συσκευή έχει σκοπό να αποκρούσει καρχαρίες σαν αυτόν που τη σκότωσε.

Ο τραγικός θάνατός της είναι η δεύτερη θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στο Lovers Point μέσα σε 73 χρόνια και η πρώτη από τότε που σκοτώθηκε ένα 17χρονο αγόρι τον Δεκέμβριο του 1952, σύμφωνα με το Mercury News.

Είναι επίσης η δεύτερη επίθεση σε μέλος της Kelp Krawler, την οποία συνίδρυσε η Fox, μέσα σε μόλις τρεισήμισι χρόνια αφότου ο Steve Bruemmer δαγκώθηκε στο πόδι - και επέζησε μόνο αφού διασώθηκε από κοντινούς παίκτες paddleboard.

«Θα επιστρέψουν οι άνθρωποι στον ωκεανό; Θα επιστρέψουν στον ωκεανό, αλλά όχι εδώ;» αναρωτήθηκε η Sharen Carey, η οποία κολυμπάει με τους Kelp Krawlers για περισσότερο από μια δεκαετία.«Δεν νομίζω ότι κάποιος το ξέρει αυτή τη στιγμή, γιατί νομίζω ότι όλοι είμαστε ακόμα σε κατάσταση σοκ, δυσπιστίας και θλίψης, μη ξέροντας τι πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια, εκτός από το να αγαπάμε και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον».