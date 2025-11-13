Αργολίδα: Ψάρεψε καρχαρία μάκο με πετονιά - Η προσπάθεια να τον ελευθερώσει

Έναν καρχαρία μάκο έπιασε στο καλάμι του ένας ψαράς ανοιχτά της Αργολίδας. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό», ανέφερε πως τον άφησε ελεύθερο στη συνέχεια. Ο καρχαρίας μάκο είναι προστατευόμενο είδος και, όπως εξήγησε ο ψαράς, τα τελευταία χρόνια τα συγκεκριμένα είδη σαρκοφάγων ψαριών έχουν περιοριστεί: «Ήταν πολλοί περισσότεροι, αλλά τότε δεν υπήρχε ίντερνετ και social media, για να τους δει ο κόσμος».

Είπε, μάλιστα, πως πριν από 6 με 7 χρόνια είχε ψαρέψει άλλον baby καρχαρία, κάτι που συζητιόταν για καιρό και είχε γίνει αντικείμενο αστείου μεταξύ γνωστών και φίλων. «Πριν έξι με επτά χρόνια, είχα πιάσει άλλον έναν baby καρχαρία, το οποίο είχε γίνει αστείο, γιατί όσοι με έπαιρναν τηλέφωνο και με ρώτησαν πού τον πέτυχα και τον ελευθέρωσα, γιατί τους ελευθερώνω, έλεγα στον καθένα ότι τον ελευθέρωσα εκεί που ήξερα ότι κάνουν μπάνιο. Ο συγκεκριμένος καρχαρίας ήταν ανάμεσα Δοκό και Ύδρα».