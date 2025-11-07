Ρυγχοκαρχαρίας είναι τελικά το ψάρι που εντοπίστηκε στην Κάρπαθο - Τι λένε οι ειδικοί

Το γύρο του διαδικτύου έκανε η είδηση ότι ένας λευκός καρχαρίας εντοπίστηκε στα ανοιχτά της Καρπάθου, με το βίντεο που τράβηξαν ψαράδες να γίνεται γρήγορα viral δείχνοντας το γιγάντιο ψάρι να καταβροχθίζει ένα μικρότερο.

Ωστόσο, όπως έγινε τελικά γνωστό από τους ειδικούς, δεν επρόκειτο για λευκό καρχαρία αλλά για ρυγχοκαρχαρία, ένα διαφορετικό είδος και σίγουρα λιγότερο... διάσημο.

Η περιβαλλοντική οργάνωση isea που δραστηριοποιείται στην προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία διασαφηνίζει ότι το ψάρι που βρέθηκε στην Κάρπαθο είναι ρυγχοκαρχαρίας. Μάλιστα, η οργάνωση δίνει συγχαρητήρια στον αλιέα Βασίλη Καζιλιέρη, ο οποίος τράβηξε το βίντεο, για την υποδειγματική στάση του.

«Έναν από τους εντυπωσιακότερους κατοίκους των ελληνικών θαλασσών είχε την ευκαιρία να απαθανατίσει στην Κάρπαθο ο αλιέας Βασίλης Καζιλιέρη και μαζί με αυτόν απολαύσαμε κι εμείς την εικόνα του Ρυγχοκαρχαρία μέσα από το υλικό που δημοσίευσε!

Χωρίς αμφιβολία, και ύστερα από την αναγνώριση του είδους από εξειδικευμένους σε αυτή την οικογένεια καρχαριών ερευνητές, ο καρχαρίας που εθεάθη στην Κάρπαθο, ανήκει στο είδος, Isurus oxyrinchus», τονίζει η οργάνωση isea στην ανακοίνωσή της.

«Το είδος αυτό απαντάται στις ελληνικές θάλασσες, κινδυνεύει με εξαφάνιση και προστατεύεται αυστηρά από Διεθνείς Συμβάσεις και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία», προσθέτει.

«Δυστυχώς, όμως για ακόμη μια φορά τα Μέσα αποπροσανατολίζουν τους τηλεθεατές μετονομάζοντας αυθαίρετα τον Ρυγχοκαρχαρία σε Λεύκο καρχαρία με στόχο την προσέλκυση του κοινού στον βωμό της ορθής πληροφόρησης. Για την εξασφάλιση του επαγγελματισμού είναι απαραίτητο κάθε είδηση να βασίζεται στις πληροφορίες των ειδικών κι όχι στις υποθέσεις δημοσιογράφων που δε διασταυρώνονται επαρκώς!

Από την άλλη πλευρά, θέλουμε να συγχαρούμε τον κ. Καζιλιέρη, που ως αλιέας γνώριζε τη σχετική νομοθεσία για τα προστατευόμενα είδη και μάλιστα ανέφερε πως εάν πιαστεί κάποιος καρχαρίας κατά λάθος τον απελευθερώνει», καταλήγει η περιβαλλοντική οργάνωση.

Τι είναι ο ρυγχοκαρχαρίας που συναντάμε και στην Ελλάδα

Ο ρυγχοκαρχαρίας (Isurus oxyrinchus) είναι ένας καρχαρίας της οικογενείας των λαμνίδων, που κατοικεί σε εύκρατα και τροπικά νερά, συνήθως μακριά από την ακτή, αλλά περιστασιακά εμφανίζεται κοντά σε νησιά και νησίδες. Μπορούν να βρεθούν από την επιφάνεια μέχρι σε βάθος 150 m

Αναφέρεται και ως καρχαρίας μάκο. Οι ρυγχοκαρχαρίες φτάνουν σε μήκος τα 4 μέτρα, με τους θηλυκούς να είναι μεγαλύτεροι σε μέγεθος, κυρίως επειδή ζουν περισσότερο. Το βάρος τους κυμαίνεται από 60 μέχρι 400 κιλά.

Οι ρυγχοκαρχαρίες τρέφονται κυρίως με κεφαλόποδα, οστεώδη ψάρια όπως κολιοί, τόνοι, παλαμίδες και ξιφίες, αλλά μπορεί να φάνε και άλλους καρχαρίες, φώκιες, θαλάσσιες χελώνες και θαλασσοπούλια.

Κυνηγούν κολυμπώντας κατακόρυφα προς τα πάνω και σκίζουν κομμάτια από τα πλευρά και τα πτερύγια των θηραμάτων τους. Οι ρυγχοκαρχαρίες κολυμπούν κάτω από το θήραμά τους, ώστε να μπορούν να δουν τι είναι πάνω και έχουν μεγάλη πιθανότητα να επιτεθούν στη λεία τους προτού αυτή το αντιληφθεί. Το δάγκωμα στο μίσχο της ουράς μπορεί να ακινητοποιήσει το θήραμα.

Πηγή: isea.com

Η οργάνωση isea δίνει οδηγίες για την αναγνώριση αυτού του είδους καρχαρία που μπορεί να συναντήσουμε στις ελληνικές θάλασσες και το οποίο αποτελεί προστατευόμενο είδος.

Όπως σημειώνει η οργάνωση κύρια απειλή για τον ρυγχοκαρχαρία είναι η παρεμπίπτουσα αλιεία. Πιθανότητα ευαισθησίας υπάρχει στις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παράκτιας ανάπτυξης, ειδικότερα στις παράκτιες περιοχές που λαμβάνει χώρα η αναπαραγωγή του.