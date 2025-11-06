Λευκός καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του στην Κάρπαθο - Άναυδοι οι ψαράδες: «Πωπώ, είναι πέντε μέτρα»

Την εμφάνισή του έκανε το πρωί της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου ένας λευκός καρχαρίας στη θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου.

Οι ψαράδες που βρέθηκαν μπροστά στο θηριώδες ψάρι δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους καθώς αυτό είχε αρπάξει έναν τόνο και τον καταβρόχθιζε.

«Τι είναι αυτό; Πωπω αυτό είναι πέντε μέτρα καρχαρίας» αναφώνησαν ενώ παράλληλα τραβούσαν βίντεο το οποίο ανάρτησαν στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Tik Tok.

Τι είναι ο λευκός καρχαρίας

Ο λευκός καρχαρίας (επιστημονική ονομασία: Carcharodon carcharias - Καρχαρόδων ο καρχαρίας), γνωστός και ως σπρίλλιος, μεγάλος λευκός, λευκός θάνατος, είναι ένας εξαιρετικά μεγάλος καρχαρίας που βρίσκεται στα παράκτια νερά κοντά στην επιφάνεια σε όλους τους σημαντικούς ωκεανούς.

Φθάνει σε μήκος μεγαλύτερο των 6 μέτρων (αν και κάποιες αναφορές κάνουν λόγο για μήκος μεγαλύτερο των 8 μέτρων και βάρους μεγαλύτερου των 3.324 χιλιόγραμμων) και ζυγίζει συνήθως μέχρι 2.240 κιλά. Είναι το μόνο είδος του γένους Carcharodon που υπάρχει ακόμα. Μπορεί να ζήσει πάνω από 30 χρόνια.

Ο μεγάλος λευκός καρχαρίας είναι αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο γνωστό αρπακτικό ψάρι και είναι ένας από τους βασικούς εχθρούς των θαλάσσιων θηλαστικών ενώ η ταχύτητα που αναπτύσσει στην κολύμβηση μπορεί να φτάσει τα 56 χλμ/ώρα.

Τρέφεται με μια ποικιλία άλλων θαλάσσιων ζώων συμπεριλαμβανομένων των ψαριών, πτερυγιόποδων και θαλασσοπουλιών και θηλαστικών, ερχόμενος πρώτος στην καταγραφή θανάσιμων επιθέσεων σε ανθρώπους.

Πώς να προστατευτείτε εάν δείτε καρχαρία

Σε περίπτωση που βρεθείτε μέσα στο νερό και δίπλα σας κολυμπάει ένας καρχαρίας το πιο σημαντικό είναι να παραμείνετε ήρεμοι.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ναυαγοσώστες αλλά και μελετητές του είδους, θα πρέπει να απομακρυνθείτε από το νερό χωρίς απότομες κινήσεις και μην προσπαθήσετε να τον πλησιάσετε ή να τον φωτογραφίσετε. Οι καρχαρίες δεν επιτίθενται χωρίς λόγο, εκτός αν αισθανθούν απειλή.

Παράλληλα, θα πρέπει να ενημερώστε τις τοπικές αρχές και, αν είναι δυνατόν, να τον καταγράψετε τραβώντας βίντεο.

Σημειώνεται πως οι μικρότεροι καρχαρίες τείνουν να γίνονται επιθετικοί απέναντι σε θηράματα που απομακρύνονται/ αποχωρούν με γρήγορο ρυθμό, ενώ αν τα δουν να πηγαίνουν κατά πάνω τους, αρκούνται να συνεχίζουν τους κύκλους γύρω τους, καθώς το…ξανασκέφτονται.

Μια κίνηση που τους ενοχλεί πολύ, σε σημείο που μπορεί να τους τρέψει σε φυγή, είναι το χτύπημα στη μύτη.