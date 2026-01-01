Απίστευτο σκηνικό στο Λουτράκι: Καρχαρίας «κόβει» βόλτες στα ρηχά παραλίας και γίνεται... viral

Μια αναπάντεχη συνάντηση είχαν όσοι βρέθηκαν σε παραλία του Λουτρακίου την Τετάρτη (31/12), όταν εντόπισαν καρχαρία να κινείται σε μικρή απόσταση από την ακτή, προκαλώντας έκπληξη και έντονη κινητικότητα στην περιοχή.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, επρόκειτο για καρχαρία μήκους περίπου 4 έως 5 μέτρων, ο οποίος «έκοβε βόλτες» στα ρηχά, χωρίς ωστόσο να πλησιάσει επικίνδυνα τους λουόμενους που «χάζευαν» το μεγάλο ψάρι. Το ασυνήθιστο θέαμα έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης, με αρκετούς παρευρισκόμενους να απαθανατίζουν τη στιγμή με τα κινητά τους και τα σχετικά βίντεο να κάνουν τον γύρο των social media.

Επισημαίνεται πως οι εμφανίσεις καρχαριών στον Κορινθιακό Κόλπο και γενικότερα στα ελληνικά νερά δεν θεωρούνται πλέον τόσο σπάνιες όσο στο παρελθόν, με ειδικούς να επισημαίνουν ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφονται συχνότερα περιστατικά.

Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός ότι βρισκόμαστε στη «νεκρή» χειμερινή περίοδο για τις παραλίες φαίνεται πως λειτούργησε κατευναστικά.