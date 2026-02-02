Απίστευτη εικόνα στην Ξάνθη: Απορριμματοφόρο «βούλιαξε» στο δρόμο και προκάλεσε «συντριβάνι» με νερό

«Βγαλμένο» από ταινία μοιάζει το περιστατικό που συνέβη στην Ξάνθη τις πρωινές ώρες της Κυριακής (1/2), όταν απορριμματοφόρο όχημα «βούλιαξε» στο οδόστρωμα κατά τη διάρκεια της αποκομιδής απορριμμάτων.

Το συμβάν μάλιστα καταγράφηκε σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης στην οδό Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες και βίντεο που μετέδωσε το xanthinews.gr, λόγω της καθίζησης το όχημα ανυψώθηκε και έγειρε στη μία πλευρά, ενώ έσπασε και αγωγό, με τον πίδακα του νερού που προκλήθηκε να φτάνει... μέχρι τον πρώτο όροφο παρακείμενης πολυκατοικίας.

Ευτυχώς ο οδηγός και τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος δεν τραυματίστηκαν, ενώ για την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος υπήρξε συντονισμός των υπηρεσιών του Δήμου, της ΕΛΑΣ και του Στρατού. Οι μικρής έκτασης υλικές ζημιές αποκαταστάθηκαν.