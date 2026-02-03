Ταξί μπήκε ανάποδα σε μονόδρομο και αναποδογύρισε – Εξαφανίστηκε ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Ίλιον, όταν ένα ταξί εισήλθε ανάποδα σε μονόδρομο και αναποδογύρισε. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός φέρεται να απομακρύνθηκε από το σημείο, αφήνοντας το όχημα εγκαταλελειμμένο.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού και καλεί τους πολίτες να παράσχουν οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να φανούν χρήσιμες.

Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο μέθης ή άλλων παραγόντων που οδήγησαν στο περιστατικό.

Δείτε βίντεο του Alpha από το περίεργο περιστατικό: