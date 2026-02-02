Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών - Λαμίας: Αναποδογύρισε νταλίκα - ψυγείο με φρούτα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Κυριακής στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, με μία νταλίκα-ψυγείο να «τουμπάρει» στην άκρη του δρόμου.

Πιο συγκεκριμένα, η νταλίκα που μετέφερε εσπεριδοειδή, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας της στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία στο 117ο χιλιόμετρο, με αποτέλεσμα να βγει εκτός οδοστρώματος και να ανατραπεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το lamiareport.gr, ο Έλληνας οδηγός του βαρέος οχήματος δεν τραυματίστηκε, ενώ το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα μόνο υλικές ζημιές.

Φωτό: lamiareport.gr

Για πολλές ώρες οι Αρχές βρίσκονταν στο σημείο, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα με την κυκλοφορία, καθώς είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία μετακίνησης του τεράστιου οχήματος.

Φωτό: lamiareport.gr

Την προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.