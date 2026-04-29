Εύβοια: Νταλίκα σφήνωσε σε στενό δρόμο λόγω... GPS - Έκοψαν κάγκελο για να περάσει

Αναστάτωση και κυκλοφοριακό χάος προκάλεσε ένα ασυνήθιστο περιστατικό το μεσημέρι της Τετάρτης (29/4) στο Αλιβέρι Ευβοίας, όταν μια νταλίκα μετατράπηκε… σε απρόσμενο «μπλόκο» στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του eviaonline.gr, Γερμανός οδηγός βαρέος οχήματος, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του συστήματος πλοήγησης, εισήλθε σε κεντρικό δρόμο που δεν ήταν σχεδιασμένος για τη διέλευση τέτοιων οχημάτων. Το αποτέλεσμα ήταν αναπόφευκτο με τη νταλίκα να σφηνώνει σε στενό σημείο, παραλύοντας πλήρως την κυκλοφορία.

Η εικόνα που διαμορφώθηκε θύμιζε… σκηνικό ακινησίας, με ουρές οχημάτων να σχηματίζονται και οδηγούς να παραμένουν εγκλωβισμένοι για αρκετή ώρα, εν μέσω έντονης ταλαιπωρίας.

Για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας χρειάστηκε συντονισμένη επιχείρηση, με τις αρμόδιες αρχές να καταφεύγουν σε δραστική λύση, την κοπή προστατευτικού κιγκλιδώματος, προκειμένου να δημιουργηθεί ο απαραίτητος χώρος για τον απεγκλωβισμό του ογκώδους οχήματος.

Τελικά, μετά από επίπονες προσπάθειες, η νταλίκα απομακρύνθηκε και η κυκλοφορία επανήλθε σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς.