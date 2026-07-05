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Ηράκλειο: Βίντεο με νταλίκα κάνει παράνομη προσπέραση πάνω σε στροφή

Από καθαρή τύχη, τη στιγμή του επικίνδυνου ελιγμού δεν ερχόταν κάποιο όχημα από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Φωτ. αρχείου Unsplash
Φωτ. αρχείου Unsplash
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

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Ένα ακόμη περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης με πρωταγωνιστή έναν οδηγό νταλίκας καταγράφηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά στον δρόμο Αρκαλοχωρίου – Βιάννου στο Ηράκλειο.

Το βίντεο που κατέγραψε διερχόμενος οδηγός και δημοσίευσε η ιστοσελίδα Cretalive δείχνει οδηγό νταλίκας να πραγματοποιεί προσπέραση σε μικρό φορτηγό πάνω σε στροφή στον δρόμο στο Ηράκλειο, παραβιάζοντας βασικούς κανόνες ασφαλούς οδήγησης.

Από καθαρή τύχη, τη στιγμή της επικίνδυνης προσπέρασης δεν κινούνταν όχημα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος θα ήταν ιδιαίτερα μεγάλος.

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