Φωτιά σε νταλίκα στην Πατρών-Αθηνών: Διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία - Στο σημείο η Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (12/12) σε νταλίκα που κινούνταν στην Εθνική Οδό Πατρών-Αθηνών, στο ύψος του Δερβενίου Κορινθίας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο ρυμουλκούμενο μέρος του οχήματος ενώ, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του korinthostv.gr, ο οδηγός αντιλήφθηκε εγκαίρως τον καπνό, ακινητοποίησε τη νταλίκα στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης και απομακρύνθηκε χωρίς να τραυματιστεί. Από το περιστατικό προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο ρυμουλκούμενο.

korinthostv.gr

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας

Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, με αποτέλεσμα μικρή καθυστέρηση για τους διερχόμενους οδηγούς. Το σημείο αποκλείστηκε έως ότου οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αστυνομικοί του αυτοκινητόδρομου και όχημα της Ολυμπίας Οδού. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την εξάπλωσή της σε άλλα τμήματα του οχήματος ή το φορτίο.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς εξετάζονται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.