Σέρρες: Κατέληξε ο 46χρονος που παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε - Η απόφαση για τον οδηγό

Την τελευταία του πνοή άφησε ο 46χρονος άνδρας που είχε παρασυρθεί από όχημα και εγκαταλειφθεί το απόγευμα της Δευτέρας (26/1), στην οδό Μεραρχίας, κοντά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του epiloges.tv, ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών και στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Υπενθυμίζεται ότι, έπειτα από συντονισμένες έρευνες της Τροχαίας Σερρών σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, καθώς και από την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού, μαρτυρικών καταθέσεων και πληροφοριών, οι Αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον 58χρονο οδηγό του οχήματος.

Ελεύθερος με όρος ο 58χρονος οδηγός

Ο 58χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Σε βάρος του επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης την πρώτη ημέρα κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, καθώς και αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα όσα αναφέρονται, κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος δήλωσε συντετριμμένος και βαθιά μετανιωμένος για το τραγικό περιστατικό.