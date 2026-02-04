Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 17χρονος σε τροχαίο - ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό

Μια ακόμα τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (3/2) στη Θεσσαλονίκη, με έναν 17χρονο να χάνει τη ζωή του.

Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη στην περιοχή της Σίνδου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα φορτηγό συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το 17χρονο θύμα. Το ΙΧ οδηγούσε ένας άλλος 17χρονος, συνοδευόμενος από τη μητέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 17χρονος επιβάτης του ΙΧ. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο 46χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Προανάκριση διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος.