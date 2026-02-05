Τρόμος στον ΒΟΑΚ: Μία γυναίκα νεκρή και 3 τραυματίες σε σφοδρό τροχαίο - Εικόνες, βίντεο

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, με την εμπλοκή τριών οχημάτων και τον θανάσιμο τραυματισμό μίας γυναίκας, σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (05/02). Μία γυναίκα 60 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από το όχημά της, μετά από τη σφοδρή σύγκρουση των τριών αυτοκινήτων.

Η νέα τραγωδία που γράφτηκε στους δρόμους της Κρήτης, συνέβη περίπου στις 3.40 το μεσημέρι στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του κόμβου του Πλατανιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, το όχημα που οδηγούσε η 60χρονη, και το οποίο είχε κατεύθυνση προς Κίσσαμο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, περνώντας μάλιστα τα διαχωριστικά κολωνάκια που έχουν τοποθετηθεί στο δρόμο, και στη συνέχεια συγκρούστηκε με δύο Ι.Χ.

Αποτέλεσμα της σφοδρότατης σύγκρουσης ήταν η άτυχη Χανιώτισσα να εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό της και να ανασυρθεί δυστυχώς νεκρή από δυνάμεις της Πυροσβεστικής.





Τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, ο ένας από τους τραυματίες επέβαινε στο αυτοκίνητο της 60χρονης ενώ οι άλλοι δύο στα έτερα οχήματα που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.