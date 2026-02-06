Σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Μαραθώνος: Δύο τραυματίες από σύγκρουση μοτοσυκλετών

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το απόγευμα στη Λεωφόρο Μαραθώνος, όπου σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Ραφήνας, στο ύψος της οδού Πικερμίου στο ρεύμα προς Μαραθώνα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να προκληθούν πολύ σοβαροί τραυματισμοί και στους δύο οδηγούς.

Η κυκλοφορία στην περιοχή αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες, με μεγάλη καθυστέρηση στην κίνηση, καθώς η οδική ροή έχει επηρεαστεί λόγω της σύγκρουσης. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.