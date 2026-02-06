Ελλάδα Ραφήνα Τροχαίο Αστυνομία Μοτοσικλέτα

Σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Μαραθώνος: Δύο τραυματίες από σύγκρουση μοτοσυκλετών

Η κυκλοφορία στην περιοχή αντιμετωπίζει καθυστερήσεις εξαιτίας του ατυχήματος.

Eurokinissi (φωτογραφία αρχείου)
Κώστας Παπαδόπουλος

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το απόγευμα στη Λεωφόρο Μαραθώνος, όπου σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Ραφήνας, στο ύψος της οδού Πικερμίου στο ρεύμα προς Μαραθώνα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να προκληθούν πολύ σοβαροί τραυματισμοί και στους δύο οδηγούς.

Η κυκλοφορία στην περιοχή αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες, με μεγάλη καθυστέρηση στην κίνηση, καθώς η οδική ροή έχει επηρεαστεί λόγω της σύγκρουσης. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

