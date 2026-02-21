Εντυπωσιακό φαινόμενο στη Ραφήνα: Βίντεο με υδροστρόβιλο που σχηματίστηκε από την κακοκαιρία

Συναρπαστικές εικόνες έρχονται από την περιοχή της ανατολικής Αττικής η οποία επλήγη από κακοκαιρία σήμερα, Σάββατο 21Φεβρουαρίου, καθώς ένας υδροστρόβιλος σχηματίστηκε πάνω από τη Ραφήνα.

Σε φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώθηκε το σπάνιο φαινόμενο που έπληξε τα ανατολικά παράλια της Αττικής.

Το ασυνήθιστο θέαμα έκανε την εμφάνισή του λίγο μετά τις 15:30 το μεσημέρι, σε μικρή απόσταση από την είσοδο του λιμανιού, σύμφωνα με την ιστοσελίδα irafina.gr.

IRAFINA.GR

Οι υδροστρόβιλοι παρατηρούνται κατά διαστήματα στις ελληνικές θάλασσες, κυρίως σε περιόδους έντονων καιρικών μεταβολών. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, παρότι συνήθως έχουν μικρή ένταση και διάρκεια, απαιτείται προσοχή από τα διερχόμενα σκάφη.