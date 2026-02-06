Χωρίς δρομολόγια το λιμάνι του Πειραιά λόγω απεργίας - Συμμετέχει σε διεθνή αντιπολεμική πρωτοβουλία

Σε διεθνή αντιπολεμική απεργία συμμετέχουν οι λιμενεργάτες του Πειραιά, μετά από κάλεσμα των συναδέλφων τους από άλλες 5 μεσογειακές χώρες που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις.

Συγκεκριμένα, σήμερα Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου πραγματοποιείται η Διεθνής Μέρα Δράσης σε 20 λιμάνια σε Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία, Γαλλία και Μαρόκο με σύνθημα «Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο».

Στο πλαίσιο αυτό, απεργίες, διαδηλώσεις και άλλες δράσεις θα σημειωθούν στα εξής λιμάνια:

Ιταλία

Παλέρμο, Σαλέρνο, Τσιβιταβέκια, Γένοβα, Λιβόρνο, Τεργέστη, Ραβένα, Ανκόνα, Μπάρι, Κροτόνε

Ελλάδα

Πειραιάς, Ελευσίνα

Ισπανία

Μπιλμπάο, Πασάια

Τουρκία

Αττάλεια, Μυρσίνης

Γαλλία

Μασσαλία

Μαρόκο

Ταγγέρη, Καζαμπλάνκα, Σάφι

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα δεν θα εκτελούνται δρομολόγια από και προς το λιμάνι του Πειραιά. Κανονικά θα φεύγουν τα πλοία από Ραφήνα.

«Να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού»

Η κινητοποίηση αποτελεί συνέχεια της υπογραφής αντιπολεμικής διακήρυξης στη Γένοβα από συνδικάτα λιμενεργατών.

Στο κάλεσμά τους ξεχωρίζει, μεταξύ άλλων, η απαίτηση «να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ, που υποστηρίζεται ανοιχτά από τους συμμάχους του, τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ», όπως και η απόρριψη του σχεδίου επανεξοπλισμού της ΕΕ («ReArm Europe»).

Απεργιακές συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στον Πειραιά στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου και στην Ελευσίνα επίσης στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Ηρώων.