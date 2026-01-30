AΔEΔY: 24ωρη απεργία στις 6 Φεβρουαρίου στις δημόσιες υπηρεσίες Πειραιά και Σαλαμίνας

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, όπως κάνει γνωστό, ύστερα από αιτήματα Σωματείων Εργαζομένων σε υπηρεσίες του Πειραιά και της Σαλαμίνας και λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και άλλων φορέων, κηρύσσει 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση για την Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026, για τους εργαζόμενους με κάθε σχέση εργασίας όλων των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα της περιοχής, «προκειμένου να εκφράσουν όλοι μαζί την αντίθεσή τους στις εξελίξεις ενάντια στους ανταγωνισμούς των ιμπεριαλιστών που εξελίσσονται στην περιοχή».



Η ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμενους της περιοχής «να ενώσουν αγωνιστικά τη φωνή τους, μετέχοντας στην 24ωρη αεργία στις 6 Φεβρουαρίου, ημέρα κοινής δράσης των λιμενεργατών σε Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, χώρα των Βάσκων, Μαρόκο ενάντια στην αξιοποίηση των λιμανιών για ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, πολέμους και επεμβάσεις, ενάντια στους διαρκώς οξυνόμενους ανταγωνισμούς μεταξύ ΗΠΑ και των συμμάχων τους και Κίνας – Ρωσίας για τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών, δρόμων μεταφοράς ενέργειας, εμπορευμάτων και πρώτων υλών».



Επίσης, απευθύνει κάλεσμα για δυναμικό «παρών», την ίδια μέρα, στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιήσουν τα σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της περιοχής.

Σημειώνεται πως πριν από λίγα 24ωρα είχε ανακοινωθεί και προκήρυξη 24ωρης απεργίας για την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 για τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες της Δυτικής Αττικής.