Απεργία ΑΔΕΔΥ: Σε εξέλιξη η συγκέντρωση στο Σύνταγμα ενάντια στον νέο προϋπολογισμό

Την αλληλεγγύη της στις κινητοποιήσεις και τα μπλόκα των αγροτών εκφράζει η ΑΔΕΔΥ, η οποία αυτή την ώρα πραγματοποιεί απεργιακή συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας, από κοινού με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), ενάντια στον νέο προϋπολογισμό, που συζητείται στη Βουλή.

Αυτή την ώρα κλειστή με φραγμό από διμοιρίες και κλούβες είναι η Βασιλίσσης Σοφίας σε όλο το πλάτος της, ενώ ο κύριος όγκος των διαδηλωτών παραμένει στην Αμαλίας.

Σε απεργία έχει προχωρήσει η ΑΔΕΔΥ, καθώς το βράδυ ψηφίζεται ο προϋπολογισμός στη Βουλή.



Βίντεο/Ρεπορτάζ: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/as8zmjPS5Y — Flash.gr (@flashgrofficial) December 16, 2025

Οι μαζικές αγροτικές κινητοποιήσεις οδήγησαν πολλές συνδικαλιστικές οργανώσεις να συμπεριλάβουν στις διεκδικήσεις τους την ενεργή συμπαράσταση στους αγρότες, τόσο με υιοθέτηση των αιτημάτων τους όσο και με κάλεσμα συμμετοχής στα μπλόκα - για τα σωματεία που βρίσκονται στην περιφέρεια.



Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Στην Αθήνα, η συγκέντρωση ξεκίνησε στις 11 το πρωί στο Σύνταγμα από ΠΟΕ-ΟΤΑ και ΑΔΕΔΥ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί και στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος, από σωματεία, ομοσπονδίες και το ΠΑΜΕ, την ώρα που θα ψηφίζεται ο προϋπολογισμός στη Βουλή.



Η απόφαση της ΑΔΕΔΥ για πανελλαδική 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση ελήφθη στο πρόσφατο συνέδριό της. Με δεδομένο ότι η ΑΔΕΔΥ είναι συνομοσπονδία των δημοσίων υπαλλήλων, η απόφασή της καλύπτει και τις ομοσπονδίες - μέλη της.



Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Ήδη ορισμένες από αυτές έχουν ήδη λάβει ανάλογες αποφάσεις, διανθισμένες και με το επιμέρους πλαίσιο κλαδικών αιτημάτων, όπως η ΟΛΜΕ (εκπαιδευτικοί Β’ βάθμιας εκπαίδευσης) και η ΔΟΕ (εκπαιδευτικοί Α’ βάθμιας εκπαίδευσης, που δεν έχει βγάλει ανακοίνωση αλλά έκανε γνωστό ότι συμμετέχει με βάση την απόφαση της ΑΔΕΔΥ) από τον χώρο των εκπαιδευτικών, η ΠΟΕ ΟΤΑ στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (παράλληλα κινητοποιούνται και οι Δήμαρχοι μέσω της ΚΕΔΕ), η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ στο χώρο των δημοσίων νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και του ΕΚΑΒ, κλπ.



Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα



Στο χώρο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, που δεν καλύπτονται από την ΑΔΕΔΥ, αλλά ανήκουν σε πρωτοβάθμιο επίπεδο σε σωματεία, σε δευτεροβάθμιο επίπεδο σε τοπικά εργατικά κέντρα και Ομοσπονδίες και σε τριτοβάθμιο επίπεδο στη ΓΣΕΕ, ισχύουν τα ακόλουθα:

Η ΓΣΕΕ δεν έχει απεργιακή κινητοποίηση σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, ενώ έχει ανακοινώσει Ολομέλεια της Διοίκησής για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί στα γραφεία της Συνομοσπονδίας. Στη συνεδρίαση θα τεθεί επί τάπητος η πρόσφατη συμφωνία της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων για τις Συλλογικές Συμβάσεις.



Σε παρακολούθηση μέσω διαδικτύου καλεί και το ΠΑΜΕ για να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι «για την κατάπτυστη συμφωνία της Τρόικας εργοδοτών-κυβέρνησης και ΓΣΕΕ», όπως τη χαρακτηρίζει.



Τα τοπικά εργατικά κέντρα και οι Ομοσπονδίες - μέλη της ΓΣΕΕ, σε άλλες περιοχές έχουν λάβει απεργιακές αποφάσεις για σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου (κυρίως με στάσεις εργασίας) και σε άλλες όχι. Σε διάφορες περιοχές της χώρας θα γίνουν απογευματινά συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις.



Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς



Για σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου τροποποιήσεις δρομολογίων αναμένεται να υπάρξουν ωστόσο τις ώρες των συγκεντρώσεων στο Σύνταγμα, στις 11 το πρωί και στις 6.30 το απόγευμα.



Ωστόσο, στάση εργασίας από τις 11.00 μέχρι τις 17.00 ανακοίνωσαν για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία, προκειμένου να πραγματοποιήσει Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ. Τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή.