Ποιοι απεργούν σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου - Τι ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σε 24ωρη απεργία προχωρά η ΑΔΕΔΥ σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, καθώς το βράδυ ψηφίζεται ο προϋπολογισμός στη Βουλή. Πολλοί κλάδοι εργαζομένων στο δημόσιο τομέα θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις που διοργανώνονται σήμερα σε όλη τη χώρα, έχοντας βγάλει σχετικές ανακοινώσεις.

Παράλληλα, οι μαζικές αγροτικές κινητοποιήσεις οδήγησαν πολλές συνδικαλιστικές οργανώσεις να συμπεριλάβουν στις διεκδικήσεις τους την ενεργή συμπαράσταση στους αγρότες, τόσο με υιοθέτηση των αιτημάτων τους όσο και με κάλεσμα συμμετοχής στα μπλόκα -για τα σωματεία που βρίσκονται στην περιφέρεια.

Στην Αθήνα, συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί στο Σύνταγμα από ΠΟΕ-ΟΤΑ και ΑΔΕΔΥ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί και στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος, από σωματεία, ομοσπονδίες και το ΠΑΜΕ, την ώρα που θα ψηφίζεται ο προϋπολογισμός στη Βουλή.

Η απόφαση της ΑΔΕΔΥ για πανελλαδική 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση ελήφθη στο πρόσφατο συνέδριό της. Με δεδομένο ότι η ΑΔΕΔΥ είναι συνομοσπονδία των δημοσίων υπαλλήλων, η απόφασή της καλύπτει και τις ομοσπονδίες - μέλη της.

Ήδη ορισμένες από αυτές έχουν ήδη λάβει ανάλογες αποφάσεις, διανθισμένες και με το επιμέρους πλαίσιο κλαδικών αιτημάτων, όπως η ΟΛΜΕ (εκπαιδευτικοί Β’ βάθμιας εκπαίδευσης) και η ΔΟΕ (εκπαιδευτικοί Α’ βάθμιας εκπαίδευσης, που δεν έχει βγάλει ανακοίνωση αλλά έκανε γνωστό ότι συμμετέχει με βάση την απόφαση της ΑΔΕΔΥ) από τον χώρο των εκπαιδευτικών, η ΠΟΕ ΟΤΑ στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (παράλληλα κινητοποιούνται και οι Δήμαρχοι μέσω της ΚΕΔΕ), η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ στο χώρο των δημοσίων νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και του ΕΚΑΒ, κλπ.

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα

Στο χώρο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, που δεν καλύπτονται από την ΑΔΕΔΥ, αλλά ανήκουν σε πρωτοβάθμιο επίπεδο σε σωματεία, σε δευτεροβάθμιο επίπεδο σε τοπικά εργατικά κέντρα και Ομοσπονδίες και σε τριτοβάθμιο επίπεδο στη ΓΣΕΕ, ισχύουν τα ακόλουθα:

Η ΓΣΕΕ δεν έχει απεργιακή κινητοποίηση αύριο Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, ενώ έχει ανακοινώσει Ολομέλεια της Διοίκησής για την προσεχή Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί στα γραφεία της Συνομοσπονδίας. Στη συνεδρίαση θα τεθεί επί τάπητος η πρόσφατη συμφωνία της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Την Ολομέλεια, όπως ανακοίνωσε η Συνομοσπονδία, μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά στο κανάλι της ΓΣΕΕ στο YouTube.

Σε παρακολούθηση μέσω διαδικτύου καλεί και το ΠΑΜΕ για να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι «για την κατάπτυστη συμφωνία της Τρόικας εργοδοτών-κυβέρνησης και ΓΣΕΕ», όπως τη χαρακτηρίζει.

Τα τοπικά εργατικά κέντρα και οι Ομοσπονδίες - μέλη της ΓΣΕΕ, σε άλλες περιοχές έχουν λάβει απεργιακές αποφάσεις για σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου (κυρίως με στάσεις εργασίας) και σε άλλες όχι. Σε διάφορες περιοχές της χώρας θα γίνουν απογευματινά συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις.

Τι θα γίνει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Για σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου δεν έχει αποφασιστεί κάποια στάση εργασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τροποποιήσεις δρομολογίων αναμένεται να υπάρξουν ωστόσο τις ώρες των συγκεντρώσεων στο Σύνταγμα, στις 11 το πρωί και στις 6.30 το απόγευμα.

Ωστόσο, στάση εργασίας από τις 11.00 μέχρι τις 17.00 ανακοίνωσαν για την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία, προκειμένου να πραγματοποιήσει Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ. Τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή.