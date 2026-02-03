«Βιολάντα»: «Εργοδοτικό έγκλημα» καταγγέλλουν σωματεία και εργαζόμενοι έξω από το Υπουργείο Εργασίας

Μαζική διαμαρτυρία εργαζομένων και σωματείων πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (3/2) έξω από το Υπουργείο Εργασίας για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», η οποία στοίχισε τη ζωή σε 5 εργάτριες.

Κινητοποίηση μετά την έκρηξη στη Βιολάντα με επικεφαλής την Ομοσπονδία Γάλακτος Τροφίμων Ποτών.



📹 Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/9saOiIUiiw — Flash.gr (@flashgrofficial) February 3, 2026

Η Ομοσπονδία Εργαζομένων στον κλάδο του Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών προχωρά σήμερα σε πανελλαδική απεργία και οργανώνει δράσεις σε όλη τη χώρα, για να αναδειχθούν οι εργοδοτικές και πολιτικές ευθύνες για την τραγωδία που συνέβη στα Τρίκαλα τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου.

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

«Να μην μείνει ατιμώρητο το εργοδοτικό έγκλημα»

«Νιώθουμε οργή και αγανάκτηση. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των νεκρών εργατριών, των μανάδων. Εμείς λέμε ‘ως εδώ’. Πρέπει να σταματήσει το μακελειό στους χώρους δουλειάς που έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου, σε ναρκοπέδια για τους εργαζόμενους», τόνισε ο πρόεδρος των εργαζομένων στην Ομοσπονδία Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών, Βασίλης Σταμούλης.

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

«Δεν θα αφήσουμε να περάσει ατιμώρητο το εργοδοτικό έγκλημα στη ‘Βιολάντα’. Απαιτούμε τώρα να παρθούν μέτρα προστασίας σε όλους τους χώρους δουλειάς», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει ασφάλεια στους χώρους εργασίας»

Στην κινητοποίηση βρίσκονται αντιπροσωπείες από διαφορετικούς κλάδους εργαζομένων, από την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος καθώς και ο Φοιτητικός Σύλλογος Γεωπονικού. Παραβρίσκονται επίσης η βουλευτής του ΚΚΕ, Αφροδίτη Κτενά και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς, Ευκλείδης Τσακαλώτος και Νάσος Ηλιόπουλος.

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

«Το σύνολο των εργατικών δυστυχαμάτων που έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια, δείχνουν ότι δεν υπάρχει ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Δεν υπάρχει ασφάλεια πρώτα απ’ όλα γιατί έχει ξηλωθεί εντελώς ο χρόνος εργασίας με το 13ωρο, με τα εξαήμερα, με τα απλήρωτα δεκάωρα. Και αυτό φέρνει πάρα πολλά εργατικά ατυχήματα», σημείωσε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος.

«Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Χρειάζεται να αλλάξει εντελώς η πολιτική στα εργασιακά. Απαιτούνται συλλογικές συμβάσεις, μείωση του χρόνου δουλειάς και πρέπει να υπάρχουν σωματεία. Δεν είναι μικρό ζήτημα ότι στη ‘Βιολάντα’ τα σωματεία δεν μπορούσαν να μπουν και να παρέμβουν», επισήμανε.

Συλλαλητήρια για τη «Βιολάντα» διοργανώνονται επίσης στη Θεσσαλονίκη, τα Τρίκαλα, τη Λάρισα και πολλές άλλες πόλεις της χώρας.