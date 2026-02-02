Κινητοποίηση στο Σύνταγμα για το εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε νωρίς το βράδυ της Δευτέρας (02/02) στο κέντρο της Αθήνας, με εκατοντάδες διαδηλωτές να συγκεντρώνονται στην πλατεία Συντάγματος και να πραγματοποιούν πορεία, με αφορμή το πολύνεκρο δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες.

Εργατικά σωματεία, συλλογικότητες και φοιτητικοί σύλλογοι έδωσαν το «παρών» κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Τα κέρδη τους, οι ζωές μας» και «Όχι άλλες θυσίες στον βωμό του κέρδους», ενώ ισχυρή ήταν η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων που είχαν παραταχθεί μπροστά από τη Βουλή.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, διαδηλώτρια που συμμετείχε στην κινητοποίηση περιέγραψε το πλαίσιο των διεκδικήσεων, αποδίδοντας ευθύνες τόσο στην επιχείρηση όσο και στην πολιτεία για την αποδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών.



«Σήμερα συγκεντρωθήκαμε εργαζόμενοι και εργαζόμενες από χώρους εργασίας, σωματεία και εργατικές συλλογικότητες, σε μία παράσταση διαμαρτυρίας για το θανατηφόρο έγκλημα το οποίο συνέβη στο εργοστάσιο Βιολάντα τις προηγούμενες ημέρες», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:



«Την αποκλειστική ευθύνη για τις νεκρές συναδέλφισσές μας την έχει η εργοδοσία και το κράτος, το οποίο κλείνει τα μάτια στην εργοδοτική ασυδοσία, έχει αποδυναμώσει την επιθεώρηση εργασίας και έχει ψηφίσει νόμους οι οποίοι απορρυθμίζουν πλήρως τις εργασιακές συνθήκες, δίνοντας το δικαίωμα στους εργοδότες να βάφουν ουσιαστικά με το αίμα των εργατών τα δικά τους κέρδη. Η Βιολάντα είναι μία επιχείρηση η οποία τζιράρει εκατομμύρια, έχει ως αποτέλεσμα αυτό πέντε συναδέλφισσές μας να μην γύρισαν σπίτι στις οικογένειές τους μετά τη νυχτερινή βάρδια».



Κλείνοντας, τόνισε την ανάγκη συλλογικής δράσης: «Αυτό δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο από τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες. Η ανάγκη για μέτρα ασφαλείας εδώ και τώρα, για ανθρώπινους ρυθμούς εργασίας, για μείωση του χρόνου εργασίας και για σταθερή δουλειά, είναι αιτήματα τα οποία χρειάζεται να ενώσουν το εργατικό κίνημα, τα συνδικάτα και να δώσουμε αυτή τη μάχη, γιατί μπορούμε να κερδίσουμε. Είναι η ζωή μας, μας αξίζει, το δικαιούμαστε».

«Καμία συγκάλυψη»

Στα καλέσματά τους, οι διοργανωτές της κινητοποίησης κάνουν λόγο για «εργοδοτικά εγκλήματα» που δεν αποτελούν «ατυχήματα», αλλά αποτέλεσμα της «συστηματικής απαξίωσης των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας».



Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στις ανακοινώσεις τους, το περιστατικό ήταν «προδιαγεγραμμένο», καθώς «οι εργαζόμενοι/ες του εργοστασίου καταγγέλλουν ότι υπήρχε εδώ και καιρό οσμή διαρροής αερίου», ενώ στέκονται ιδιαίτερα στο γεγονός ότι «12 εργάτες/τριες δούλευαν στις 4 τα ξημερώματα για ‘να βγουν τα χρονοδιαγράμματα’».



Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι τα θύματα ήταν γυναίκες, με τους διοργανωτές να επισημαίνουν πως «οι δολοφονημένες εργάτριες κουβαλούσαν στους ώμους τους τόσο το βάρος της μισθωτής εργασίας όσο και το αόρατο φορτίο της οικιακής και της μητρικής φροντίδας», καθώς εργάζονταν νύχτα για να εξασφαλίσουν την επιβίωση των παιδιών τους.



Οι συγκεντρωμένοι ζήτησαν να μην υπάρξει «καμία συγκάλυψη», απαιτώντας την τιμωρία των υπευθύνων και τη λήψη ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας, σε μια χρονιά που, όπως καταγγέλλουν, «είχαμε 201 θανάτους» σε εργατικά δυστυχήματα. «Το πικρό δίδαγμα του δυστυχήματος είναι ότι για να ζήσουμε, πρέπει ν' αγωνιστούμε», κατέληξε το μήνυμα της συγκέντρωσης.