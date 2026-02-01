Φόβοι για νέα έκρηξη στη «Βιολάντα»: Η πολύμηνη διαρροή προπανίου, ο διάλογος-σοκ πριν την τραγωδία

Σοβαροί φόβοι για νέα έκρηξη παραμένουν στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, καθώς τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι υπήρχε πολύμηνη διαρροή προπανίου, η οποία δεν είχε εντοπιστεί εγκαίρως.



Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, μεγάλες ποσότητες αερίου είχαν συσσωρευτεί στο υπέδαφος και στους υπόγειους χώρους του εργοστασίου, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον. Το προπάνιο φαίνεται πως διέρρεε από τις σωληνώσεις και παγιδευόταν σε σημεία με ανεπαρκή εξαερισμό.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις αρχές να έχουν διακόψει προσωρινά τις έρευνες στον χώρο, καθώς υπάρχει ακόμη κίνδυνος ανάφλεξης. Η περιοχή φυλάσσεται, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν συνεχώς τις μετρήσεις αερίων.



Την ίδια ώρα, εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι η έντονη οσμή προπανίου ήταν αισθητή για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από την έκρηξη, χωρίς -όπως υποστηρίζουν- να υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση ή λήψη μέτρων.



Οι έλεγχοι επικεντρώνονται πλέον στο αν τηρούνταν οι κανόνες ασφαλείας, αν λειτουργούσαν συστήματα ανίχνευσης αερίων, αλλά και στο κατά πόσο υπήρχαν παραλείψεις που οδήγησαν στη συσσώρευση του προπανίου.



Η υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό τόσο στις αρχές όσο και στην τοπική κοινωνία, με βασικό ζητούμενο να είναι η αποτροπή ενός νέου, ενδεχομένως καταστροφικού, περιστατικού.

Η «παράξενη» οσμή από το... πλυντήριο πιάτων

Στο μεταξύ, ένας αποκαλυπτικός διάλογος για «παράξενη» οσμή, μόλις τρεις ώρες πριν από τη φονική έκρηξη, έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο μπαίνει και κρίσιμη αναφορά για οσμή από τον υπεύθυνο βάρδιας.



Ειδικότερα, στις 00:30, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 26ης Ιανουαρίου, τη νύχτα της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα, εργαζόμενος, απευθυνόμενος σε έναν από τους υπευθύνους, τον ρωτά: «Σου μυρίζει κάτι; Μία παράξενη μυρωδιά σαν υγραέριο;» με τον υπεύθυνο να του απαντά: «Δεν ξέρω, μάλλον είναι αναθυμιάσεις από το πλυντήριο πιάτων…»

Τον διάλογο φέρνει στο φως ο ΣΚΑΪ και πρόκειται για μία από τις αναφορές και τις περιγραφές εργαζομένων στα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο πλαίσιο της έρευνας για το εργατικό δυστύχημα με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες.



Η παραπάνω στιχομυθία ανάμεσα σε υπάλληλο του εργοστασίου «Βιολάντα» και έναν εκ των υπευθύνων της εταιρείας πραγματοποιήθηκε στις 00:30 τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, περίπου τρεις ώρες πριν από τη φονική έκρηξη που οδήγησε στο θάνατο πέντε γυναίκες εργαζόμενες. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων ειδοποιήθηκε για το συμβάν στις 03:56 π.μ., ενώ το πρώτο πυροσβεστικό όχημα αφίχθη στο σημείο στις 04:11 π.μ.