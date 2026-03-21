Ταλαιπωρία για 673 επιβάτες πλοίου στη Ραφήνα - Κάβος μπλέχτηκε στην προπέλα κατά την αναχώρηση

Μεγάλη ταλαιπωρία περίμενε τους 673 επιβάτες του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Θεολόγος» στο λιμάνι της Ραφήνας, όπου το βράδυ του Σαββάτου, υπήρξε εμπλοκή κάβου στην προπέλα κατά τη διαδικασία αναχώρησης.



Το πλοίο παραμένει δεμένο στο λιμάνι και ο απόπλους θα γίνει με καθυστέρηση, ενώ επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο για Άνδρο, Τήνο και Μύκονο.



Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό στο «Θεολόγος» επιβαίνουν συνολικά 673 επιβάτες, 133 Ι.Χ.Ε., 40 φορτηγά και 9 δίκυκλα, με τις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης και να εξετάζονται οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή αποκατάσταση του προβλήματος.