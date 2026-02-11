Απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι Ραφήνας λόγω ισχυρών ανέμων

Δεμένα θα παραμείνουν ορισμένα πλοία στο λιμάνι της Ραφήνας την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που θα πνέουν στην περιοχή, με αποτέλεσμα να τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου και να υπάρξουν αλλαγές στα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του «ΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΙΝ» από Ραφήνα στις 07:50 με προορισμό Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, ενώ δεν θα εκτελεστεί ούτε το δρομολόγιο επιστροφής.

Παράλληλα, τροποποιήσεις ισχύουν για το πλοίο «ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π» τόσο την Πέμπτη (12/2) όσο και την Παρασκευή (13/2).

Την Πέμπτη (12/2), το δρομολόγιο από Μύκονο (07:35) προς Τήνο – Άνδρο – Ραφήνα θα εκτελεστεί με νέο ωράριο: αναχώρηση από Μύκονο στις 10:00, άφιξη στην Τήνο (ΑΦ-ΑΝ) 10:35-10:50, στην Άνδρο 12:25-12:40 και τελική άφιξη στη Ραφήνα στις 14:40.

Ακυρώνονται τα εξής δρομολόγια:

Πέμπτη 12/2 από Ραφήνα στις 17:30 για Άνδρο – Τήνο – Μύκονο.



Παρασκευή 13/2 από Μύκονο στις 07:35 για Τήνο – Άνδρο – Ραφήνα.

Ωστόσο, κανονικά θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (13/2) το απογευματινό δρομολόγιο από Ραφήνα στις 17:30 με προορισμό Άνδρο – Τήνο – Μύκονο.