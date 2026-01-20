Breaking news icon BREAKING
Προειδοποίηση 112: Έρχεται κακοκαιρία σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία, Κορινθία

Ελλάδα Απαγορευτικό Απόπλου Λιμάνι Πειραιά Ραφήνα Κακοκαιρία

Απαγόρευση απόπλου από Πειραιά: Ακυρώνονται όλα τα δρομολόγια λόγω της κακοκαιρίας

Η απαγόρευση απόπλου αφορά στα πλοία με προορισμό τις Κυκλάδες, τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ακυρώνονται όλα τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση.

Η σφοδρή κακοκαιρία που αναμένεται να «χτυπήσει» τη χώρα για τις επόμενες ώρες αξιολογείται πως εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των πλοίων και λόγω αυτού πάρθηκε η απόφαση για την ακύρωση όλων των δρομολογίων από το λιμάνι του Πειραιά.

Ειδικότερα, η απαγόρευση απόπλου αφορά στα πλοία με προορισμό τις Κυκλάδες, τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Προς Αργοσαρωνικό κανένα ταχύπλοο δεν θα πραγματοποιήσει δρομολόγιο σίγουρα μέχρι τις 17:00.

Από Ραφήνα και Λαύριο έχουν ακυρωθεί όλα τα δρομολόγια πλοίων.

