Απαγόρευση απόπλου από Πειραιά: Ακυρώνονται όλα τα δρομολόγια λόγω της κακοκαιρίας

Ακυρώνονται όλα τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση.

Η σφοδρή κακοκαιρία που αναμένεται να «χτυπήσει» τη χώρα για τις επόμενες ώρες αξιολογείται πως εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των πλοίων και λόγω αυτού πάρθηκε η απόφαση για την ακύρωση όλων των δρομολογίων από το λιμάνι του Πειραιά.

Ειδικότερα, η απαγόρευση απόπλου αφορά στα πλοία με προορισμό τις Κυκλάδες, τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Προς Αργοσαρωνικό κανένα ταχύπλοο δεν θα πραγματοποιήσει δρομολόγιο σίγουρα μέχρι τις 17:00.

Από Ραφήνα και Λαύριο έχουν ακυρωθεί όλα τα δρομολόγια πλοίων.