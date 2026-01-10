Σοβαρά προβλήματα από τους θυελλώδεις ανέμους – Απαγορευτικό απόπλου, 103 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις συνεχίζουν να προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και οι οποίοι, σύμφωνα με την ΕΜΥ, φτάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Παράλληλα, κλειστές παραμένουν οι πορθμειακές γραμμές Αγία Μαρίνα - Νέα Στύρα, Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα, Ρίο - Αντίρριο, Κυλλήνη - Ζάκυνθος και Κυλλήνη - Κεφαλονιά.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να ενημερώνονται πριν από την αναχώρησή τους από τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, καθώς δεν αποκλείονται νέες ματαιώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Πάνω από 100 κλήσεις έχει δεχτεί η Πυροσβεστική

Σε 103 ανέρχονται οι κλήσεις που έχει δεχτεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας από σήμερα το πρωί έως και τις 17.00. Οι κλήσεις αφορούν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων.

Αναλυτικά το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχτεί:

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 33 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 24 κοπές δέντρων και 3 αφαιρέσεις αντικειμένων

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 47 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 40 κοπές δέντρων, μία άντληση υδάτων και 6 αφαιρέσεις αντικειμένων

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 14 κοπές δέντρων και μία αφαίρεση αντικειμένου

Τέλος η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.