Θυελλώδεις άνεμοι «μπλόκαραν» τη πτήση του Αστέρα AKTOR για τη Κρήτη

Με ένα απρόβλεπτο εμπόδιο ξεκίνησε το ταξίδι του Αστέρα AKTOR προς την Κρήτη, λίγες μόλις ώρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση με τον ΟΦΗ για τη Super League. Οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν στην αποστολή της αρκαδικής ομάδας να φτάσει στον προορισμό της, προκαλώντας αναστάτωση.



Η πτήση που αναχώρησε από την Αθήνα με προορισμό το Ηράκλειο επιχείρησε να προσεγγίσει το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», ωστόσο οι ισχυροί και μεταβαλλόμενοι άνεμοι στην περιοχή καθιστούσαν την προσγείωση επικίνδυνη. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους έκανε αλλεπάλληλες προσπάθειες για περίπου είκοσι λεπτά, όμως οι συνθήκες δεν βελτιώθηκαν, με αποτέλεσμα να ληφθεί η απόφαση επιστροφής στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».



Στο αεροπλάνο επέβαινε σύσσωμη η αποστολή του Αστέρα AKTOR, η οποία ταξίδευε για την αυριανή αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Το απρόοπτο αυτό έφερε προσωρινή καθυστέρηση στον προγραμματισμό της ομάδας, χωρίς ωστόσο να αλλάζει ,τουλάχιστον προς το παρόν, τον αγωνιστικό σχεδιασμό.



Οι άνθρωποι του συλλόγου παραμένουν σε διαρκή συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές και την αεροπορική εταιρεία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί νέα πτήση εντός της ημέρας, μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Στόχος είναι η ομάδα να φτάσει έγκαιρα στην Κρήτη, ώστε να προετοιμαστεί απρόσκοπτα για το παιχνίδι.