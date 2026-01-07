Σοβαρός τραυματισμός για τον τερματοφύλακα του Αστέρα AKTOR, Αγγελίδη - Αποχώρησε με φορείο (pic)

Ο Αστέρας Τρίπολης AKTOR ηττήθηκε (2-0) από τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο και αποχαιρέτησε το Κύπελλο Ελλάδας. Την αναμέτρηση, ωστόσο επισκίασε ο σοβαρός τραυματισμός του τερματοφύλακα των «Αρκάδων», Σπύρου Αγγελίδη, που αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο.

Ο άτυχος τερματοφύλακας τραυματίστηκε στο 79ο λεπτό της αναμέτρησης, προσπαθώντας να απομακρύνει τη μπάλα. Ο 20χρονος Αγγελίδης έπιανε το γόνατό του, ξέσπασε σε λυγμούς και αποχώρησε από το γήπεδο με φορείο.

Ο τραυματίας Αγγελίδης. Printscreen

Οι συμπαίκτες και οι αντίπαλοι του αντέδρασαν άμεσα, καλώντας εσπευσμένα το ιατρικό επιτελείο στον αγωνιστικό χώρο. Ο κόσμος του ΟΦΗ χειροκρότησε θερμά τον άτυχο τερματοφύλακα και εκείνος ανταπέδωσε το χειροκρότημα.

Οι παίκτες του ΟΦΗ τήρησαν το fair play και δεν εκδήλωσαν κάποια άλλη επιθετική ενέργεια, καθώς ο Αστέρας Τρίπολης AKTOR έπαιζε πρακτικά χωρίς τερματοφύλακα, αφού ο Κρις Κόουλμαν είχε ολοκληρώσει τις αλλαγές του, με τον αμυντικό στόπερ να βάζει τα γάντια. Ο διαιτητής Παπαδόπουλος σφύριξε τη λήξη χωρίς επιπλέον χρόνο καθυστερήσεων.

Άμεσα οι εξετάσεις

Ο τραυματισμός του Σπύρου Αγγελίδη φάνηκε σοβαρός και εκφράζονται φόβοι για πρόβλημα στο γόνατο.

Ο νεαρός τερματοφύλακας θα ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας επιστρέφοντας από το Ηράκλειο και θα μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού.