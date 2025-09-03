Σοβαρό ατύχημα για πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού - Στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο με φορτηγό

Σοκαριστικό ατύχημα για τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και νυν τεχνικό των Ορλάντο Πάιρατς, Άμπντεσλαμ Ουαντού. Ο Μαροκινός και οι συνεργάτες του στη προσπάθεια τους να συνδράμουν βοηθώντας θύματα μιας σύγκρουσης που είχε προηγηθεί, χτυπήθηκαν από φορτηγό και μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο.

Abdeslam Ouaddou, ex-défenseur passé par Rennes, Valenciennes et Nancy, et actuellement entraîneur des Orlando Pirates est sorti de l'hôpital après un accident de la route en Afrique du Sud et pourrait reprendre assez vite son métier.

➡️ https://t.co/FSLvFDnjkX pic.twitter.com/u0BWxbaCUI — L'Équipe (@lequipe) September 3, 2025

Η αποστολή των Πάιρατς επέστρεφε το βράδυ της Κυριακής από την αναμέτρηση της με την Τσίπα Γιουνάιτεντ στον αυτοκινητόδρομο R21 της Νοτίου Αφρικής. Τότε, το πούλμαν σταμάτησε λόγω τροχαίου στον δρόμο, με τον 45χρονο προπονητή και τους συνεργάτες του να βοηθήσουν συνανθρώπους τους που ενεπλάκησαν σε τροχαίο. Λίγα λεπτά αργότερα όμως, ένα άλλο όχημα έπεσε πάνω στα ακινητοποιημένα οχήματα, τραυματίζοντας των παλιό παίκτη των «ερυθρόλευκων».

Η ομάδα, επιβεβαίωσε πως ο τεχνικός και τα μέλη του τιμ βρίσκονται στο νοσοκομείο, ζητώντας από τα Μέσα σεβασμό της ιδιωτικότητας των τραυματιών και των οικογενειών τους.

Ο Ουαντού αγωνίστηκε στην χώρα μας από το καλοκαίρι του 2006 έως τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, με την παρουσία του στους «ερυθρόλευκους» να μην είναι αυτή που θα επιθυμούσαν οι δύο πλευρές. Νωρίτερα στην καριέρα του, ο Ουαντού έγινε γνωστός για την παρουσία του στη Ρεν, τη Βαλενσιέν και τη Νανσί στη Γαλλία.