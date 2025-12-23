Σοβαρό τροχαίο ατύχημα για την αδερφή του Μέσι - Λιποθύμησε και προσέκρουσε σε τοίχο

Δυσάρεστα νέα για την αδερφή του Λιονέλ Μέσι, Μαρία, η οποία αναγκάστηκε να αναβάλλει τον γάμο της με τον προπονητή της ομάδας νέων της Ίντερ Μαϊάμι, Χουλιάν Αρελάνο, που ήταν προγραμματισμένος για τις επόμενες μέρες, καθώς ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό, η 32χρονη υπέστη κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, στον καρπό και τη φτέρνα, καθώς και πολλαπλά εγκαύματα. Ο Αργεντίνος δημοσιογράφος Άνχελ ντε Μπρίτο επιβεβαίωσε το περιστατικό κατόπιν επικοινωνίας με τη μητέρα του Μέσι και μετέδωσε πως η Μαρία βρίσκεται εκτός κινδύνου και πως μετέβη στο Ροζάριο για να ξεκινήσει την αποθεραπεία.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε η περιόδος αποκαταστάσης προβλέπεται να είναι μακρά, καθώς τα εγκαύματα είναι σοβαρά και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν.

Η αδερφή του Μέσι οδηγούσε στο Μαϊάμι και προσέκρουσε σε τοίχο, αφού λιποθύμησε και έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Ο Άνχελ ντε Μπρίτο μίλησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό πρόγραμμα «LAM» και διαβάζοντας ζωντανά στον άερα ρεπορτάζ από την Αργεντινή ανέφερε πως: «η αδερφή του Μέσι, είναι εντάξει, εκτός κινδύνου, όμως επικοινώνησα με την οικογένεια, καθώς στις 3 Ιανουαρίου ήταν προγραμματισμένος ο γάμος της άτυχης 32χρονης, ο οποίος αναγκαστικά θα αναβληθεί».