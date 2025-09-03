Ένας παγκόσμιος σταρ του ποδοσφαίρου κάνει comeback... στο Κύπελλο Εσθονίας και σε ηλικία 54 ετών

Το Κύπελλο Εσθονίας είναι από μόνο του περίεργο καθώς είναι συχνό φαινόμενο οι πρώτες ομάδες να κληρώνονται με τις δεύτερες ή ακόμα και με τις τρίτες όπως στην περίπτωση μας! Η Ταλίνα Κάλεφ θα αντιμετωπίσει τον... εαυτό της για τη φάση των 32 του Κυπέλλου Εσθονίας καθώς κληρώθηκε απέναντι στα τρίτα της (3/9, 18:00)!

Τα παράδοξα πάντως δεν σταματούν εδώ γι' αυτόν τον αγώνακαθώς η τρίτη ομάδα της Κάλεφ έχει δηλώσει στο ρόστερ της τον πρόεδρο και τον τεχνικό διευθυντή του συλλόγου αλλά και έναν θρύλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όλοι τους πρώην παίκτες που έχουν αποσυρθεί! Μάλιστα, όχι όποιους κι όποιους: οι δύο από τους τρείς είναι πρώην ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ! Πρόκειται για τον 39χρονο Ράγκναρ Κλάβαν που μέχρι το Δεκέμβριο του 2024 αγωνιζόταν στην πρώτη ομάδα και από το 2016 είναι πρόεδρος (!) της και τον Φινλανδό θρύλο, Γιάρι Λιτμάνεν που έχει πατήσει τα 54! Ο τρίτος της παρέας και διευθυντής της Ακαδημίας είναι ο 45χρονος Άιβαρ Ανίστε, πρώην Εσθονός διεθνής!

Ο λόγος πίσω από το comeback του Λιτμάνεν

Η πιθανή εξήγηση που υπάρχει είναι πως ο Λιτμάνεν επιθυμεί να παίξει ένα παιχνίδι ως συμπαίκτης με τους γιούς του, τον 19χρονο Κάρο Όλαβι και τον 17χρονο Μπρούνο Ολάβι που είναι μέλη του ρόστερ της τρίτης ομάδας της Κάλεφ! Όσο για τους Κλάβαν και Ανίστε, πιθανότατα θέλουν απλά να το διασκεδάσουν βοηθώντας τα παιδιά των Ακαδημιών κόντρα στη μεγάλη ομάδα!

Αν αναρωτιέστε πως βρέθηκε ο Γιάρι Λιτμάνεν στην Εσθονία για όλα ευθύνεται ο... έρωτας καθώς είναι παντρεμένος με Εσθονή, με την οποία έχουν δύο γιους που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, και μένει μόνιμα στη χώρα. Έχει συμμετάσχει πολλές φορές σε φιλανθρωπικούς αγώνες βετεράνων στην Εσθονία και φαίνεται πως ήρθε η ώρα να παίξει και σε μια επίσημη αναμέτρηση!

H ομάδα έχει ανακοινώσει δωρεάν είσοδο στο ματς-γιορτή και μένει να δούμε αν οι Λιτμάνεν θα αγωνιστούν όντως... οικογενειακώς!Από τις «κουφές» ιστορίες που μόνο το Κύπελλο μπορεί να χαρίσει!