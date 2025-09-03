Διεθνής αναγνώριση για Ποστέκογλου: Στη λίστα δυο μεγάλων συλλόγων για τον πάγκο

Ο Άγγελος Ποστέκογλου, ο οποίος απολύθηκε μόλις εννέα ημέρες αφότου οδήγησε την Τότεναμ στο πρώτο της ευρωπαϊκό τρόπαιο μετά από 41 χρόνια, άφησε μια ανεξίτηλη εντύπωση στον σύλλογο.

Παρά την απογοητευτική σεζόν της Τότεναμ στην Premier League, τερματίζοντας 17η, ο Ποστέκογλου τήρησε την υπόσχεσή του να κερδίσει... κάτι στη δεύτερη σεζόν του σε έναν σύλλογο. Δεν ήταν λίγοι οι οπαδοί των «Spurs» μάλιστα που λυπήθηκαν για την αποχώρησή του, πιστεύοντας ότι άξιζε μια ακόμη ευκαιρία λόγω της ευρωπαϊκής του επιτυχίας.

Παρ' όλα αυτά, ο 59χρονος Ελληνοαυστραλός προπονητής έχει ιστορικό στο να αφήνει κληρονομιές σε πρώην ομάδες του. Η ικανότητά του να παρακινεί και να εμπνέει τους παίκτες του είναι πασίγνωστη και οι ομιλίες του πριν από τον αγώνα έχουν γίνει θρυλικές.

Στην λίστα των Φενέρμπαχτσε και Λεβερκούζεν

Πλέον ετοιμάζεται να επιστρέψει στους πάγκους. Μετά την απομάκρυνση του Ζοσέ Μουρίνιο από την τεχνική ηγεσία της Φενέρμπαχτσε, ο Ελληνοαυστραλός είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα φαβορί για να αναλάβει τα ηνία της τουρκικής ομάδας.

Βέβαια, το όνομά του δεν «παίζει» μόνο για τον πάγκο της Φενέρμπαχτσε, καθώς ο νυν κάτοχος του Europa League της UEFA εξετάζεται σοβαρά και από τους ιθύνοντες της Λεβερκούζεν, μετά το «διαζύγιο» με τον Τεν Χαγκ.

Θυμίζουμε ότι ο Ποστέκογλου έφυγε από την Τότεναμ έχοντας κερδίσει 47 από τους 101 αγώνες του σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά έχασε 34 από τις 76 αναμετρήσεις στην Premier League.