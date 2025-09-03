Ο λόγος που οι παίκτες της Αφρικής δεν θα χάσουν κανένα ευρωπαϊκό παιχνίδι

Το Copa Africa διεξάγεται παραδοσιακά στη μέση της σεζόν και δημιουργεί σημαντικούς «πονοκεφάλους» στις ευρωπαϊκές ομάδες. Στην Ελλάδα οι επιπτώσεις δεν είναι τόσο μεγάλες όσο σε χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο ή η Ολλανδία, ωστόσο και οι ελληνικοί σύλλογοι έχουν κατά καιρούς στερηθεί βασικούς ποδοσφαιριστές για σημαντικό χρονικό διάστημα λόγω της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, και η ΑΕΚ ειδικά, είναι πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι και φέτος με το ίδιο ζήτημα, χάνοντας πολύτιμους παίκτες κατά τη διάρκεια της σεζόν. Το Copa Africa 2025 θα διεξαχθεί στο Μαρόκο, από τις 21 Δεκεμβρίου έως τις 18 Ιανουαρίου, σε έξι πόλεις.

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, έχει προκαλέσει συζητήσεις για το πώς θα επηρεάσει τις ομάδες της ελληνικής Super League, ιδιαίτερα όσες συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ωστόσο, οι παίκτες που θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση δεν θα χάσουν κανέναν ευρωπαϊκό αγώνα.

Το Copa Africa έχει προγραμματιστεί σε μια περίοδο που συμπίπτει με τη χειμερινή διακοπή των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA (Champions League, Europa League και Conference League). Αυτή η διακοπή, που καλύπτει το διάστημα από τα μέσα Δεκεμβρίου έως τα τέλη Ιανουαρίου, εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν προγραμματισμένοι ευρωπαϊκοί αγώνες κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Οι ημερομηνίες σε Champions, Europa & Conference League

Η League Phase του Champions League ολοκληρώνεται στις 9-10 Δεκεμβρίου 2025 με την 6η αγωνιστική, ενώ οι επόμενοι αγώνες (7η αγωνιστική) ξεκινούν στις 20-21 Ιανουαρίου 2026. Αυτό αφήνει ένα κενό χωρίς αγώνες από τις 11 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 19 Ιανουαρίου 2026.

Στο Europa League η 6η αγωνιστική της League Phase διεξάγεται στις 11 Δεκεμβρίου 2025, με τους επόμενους αγώνες να διεξάγονται για τις 22 Ιανουαρίου 2026 (7η αγωνιστική). Το διάστημα από 12 Δεκεμβρίου 2025 έως 21 Ιανουαρίου 2026 είναι ελεύθερο.

Και τέλος, η 6η αγωνιστική της League Phase του Conference League ολοκληρώνεται στις 18 Δεκεμβρίου 2025, ενώ οι αγώνες των playoffs ξεκινούν στις 19 Φεβρουαρίου 2026. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αγώνες από τις 19 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 18 Φεβρουαρίου 2026.

Αυτή η χρονική ευθυγράμμιση εξασφαλίζει ότι οι Αφρικανοί παίκτες που αγωνίζονται σε ελληνικές ομάδες, όπως ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός, δεν θα χάσουν κανέναν ευρωπαϊκό αγώνα λόγω της συμμετοχής τους στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Επιπτώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα

Ενώ οι ευρωπαϊκοί αγώνες δεν επηρεάζονται, η Stoiximan Super League συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά της κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου και του Ιανουαρίου, με εξαίρεση μια σύντομη χειμερινή διακοπή γύρω από τις γιορτές. Αυτό σημαίνει ότι οι παίκτες που θα ταξιδέψουν στο Μαρόκο για το AFCON ενδέχεται να χάσουν ορισμένες αγωνιστικές του ελληνικού πρωταθλήματος.

Για παράδειγμα, παίκτες όπως ο Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός), Ζίνι και Μουκουντί (ΑΕΚ) ή ο Αχμέντ Τουμπά, o Λαφόν (ο οποίος κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού και θέτει, σημαντική υποψηφιότητα να βρίσκεται στο Copa Africa, με την εθνική του ομάδα) ο Ντέσερς (Παναθηναϊκός) και ο Τίνο Καντεβέρε (Άρης), αν κληθούν από τις εθνικές τους ομάδες, θα απουσιάσουν από εγχώριους αγώνες, αλλά όχι από ευρωπαϊκούς.

Η εξήγηση από την UEFA

Η UEFA έχει προσαρμόσει το καλεντάρι της για τη σεζόν 2025-2026 ώστε να αποφύγει συγκρούσεις με διεθνείς διοργανώσεις, όπως το AFCON και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Αυτή η στρατηγική επιλογή όχι μόνο διευκολύνει τις ομάδες που βασίζονται σε Αφρικανούς παίκτες, αλλά εξασφαλίζει και ισορροπία στον προγραμματισμό, δίνοντας χρόνο στους παίκτες να επιστρέψουν και να προετοιμαστούν για τη συνέχεια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Επιπλέον, μετά τη μεγάλη γκρίνια που ξέσπασε από τα κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης στο προηγούμενο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, η UEFA και η CAF αναγκάστηκαν να λάβουν υπόψη το πρόγραμμα με διαφορετικό τρόπο. Την τελευταία φορά, αρκετές ομάδες της Ευρώπης, με χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις τη Λίβερπουλ και τη Νάπολι, διαμαρτυρήθηκαν έντονα για το γεγονός ότι έχασαν σε κομβικά ευρωπαϊκά ματς βασικούς Αφρικανούς ποδοσφαιριστές τους, κάτι που επηρέασε σημαντικά την εικόνα τους στις διοργανώσεις.

Τα κρίσιμα ματς που χάνουν οι Αφρικανοί της Ελλάδας

Η συμμετοχή στο Copa Africa ενδέχεται να στερήσει από τους ελληνικούς συλλόγους τρεις βασικούς ποδοσφαιριστές. Συγκεκριμένα, οι Ελ Κααμπί από Ολυμπιακό, Ζαρουρί, Ντέσερς, Λαφόν και Τουμπά από Παναθηναϊκό, εφόσον κληθούν στις εθνικές τους ομάδες, θα απουσιάσουν από κρίσιμα ματς στη διάρκεια του χειμώνα.

Οπως αναφέραμε το Μαρόκο μπαίνει στη διοργάνωση στις 21 Δεκεμβρίου, με τους διεθνείς να καλούνται να ενσωματωθούν τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα. Η φάση των ομίλων ολοκληρώνεται στο φινάλε του 2025 (29-31/12), ενώ τα νοκ άουτ ξεκινούν στις 3 Ιανουαρίου. Τα προημιτελικά είναι προγραμματισμένα για 9-10/1, οι ημιτελικοί στις 14/1 και οι τελικοί στις 17-18/1/2026.

Αυτό σημαίνει πως ο Ελ Κααμπί θα χάσει τον τελικό του Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ στις 3 Ιανουαρίου. Παράλληλα, Ζαρουρί, Ντέσερς, Λαφόν και Τουμπά – εφόσον κληθούν – δεν θα είναι διαθέσιμοι για τα μεγάλα εκτός έδρας ντέρμπι με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Οπως επίσης και ο Μουκουντί με τον Ζίνι, σε περίπτωση που το Καμερούν ή η Ανγκόλα φτάσει στην προημιτελική ή ακόμα και στη τελική φάση της διοργάνωσης τότε θα απουσιάσει από το ντέρμπι της Ένωσης με τον Άρη Παναθηναϊκό για την 15η και 17η αγωνιστική, αντίστοιχα, της Stoiximan Super League.

Το πρόγραμμα

Παρακάτω είναι το το πλήρες πρόγραμμα των ελληνικών διοργανώσεων κατά τη διάρκεια του Copa Africa 2025. Το διάστημα απουσίας των Αφρικανών διεθνών θα καθοριστεί φυσικά από την πορεία των εθνικών ομάδων τους, ενώ μετά την επιστροφή τους οι παίκτες θα χρειαστούν μερικές μέρες ξεκούρασης. Στο πρόγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα παιχνίδια των μεγάλων ομάδων της Super League, με την υπόθεση ότι οι διεθνείς θα αναχωρήσουν για τις εθνικές τους στις 13-14 Δεκεμβρίου.

13-14/12 – Super League (14η αγωνιστική):

Άρης – Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός – Βόλος, Παναιτωλικός – ΑΕΚ

16-18/12 – Κύπελλο Ελλάδας (5η αγωνιστική)

20-21/12 – Super League (15η αγωνιστική):

ΑΕΚ – ΟΦΗ, Αστέρας Τρίπολης – Άρης, ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός – Κηφισιά

3/1/2026 – Σούπερ Καπ:

Ολυμπιακός – ΟΦΗ

6-8/1 – Playoffs Κυπέλλου Ελλάδας

10-11/1 – Super League (16η αγωνιστική):

Άρης – ΑΕΚ, Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός, Ατρόμητος – Ολυμπιακός

13-15/1 – Προημιτελικά Κυπέλλου

17-18/1 – Super League (17η αγωνιστική):

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός, Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός

20/1 – Champions League (7η αγωνιστική):

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

22/1 – Europa League (7η αγωνιστική):

ΠΑΟΚ - Μπέτις και Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός. Την ίδια ημέρα δεν θα υπάρχει αγώνας για το Conference League.