Η πρώτη μέρα του Ποντένσε στον Ολυμπιακό: Η ατομική προπόνηση, το μουσείο και η Γλυφάδα

Ανακοίνωσε και επίσημα ο Ολυμπιακός την επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε. Από την πρώτη στιγμή στη συγκεκριμένη περίπτωση τα πάντα ήταν τυπικά για να τελειώσει ο δανεισμός του από την Αλ Σαμπάμπ. Οι Σαουδάραβες είχαν συμφωνήσει από πριν, ο παίκτης έτσι και αλλιώς ήταν αυτός ο οποίος είχε κινήσει όλη τη διαδικασία για την επιστροφή του, οπότε το μόνο που έμενε ήταν η επίσημη ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων», η οποία ήρθε το μεσημέρι της Τρίτης.

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής επέστρεψε στη χώρα μας το βράδυ της Δευτέρας, όποτε και τον υποδέχτηκαν περίπου 2.500 φίλοι του Ολυμπιακού στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Μετά από το αεροδρόμιο πήγε κατευθείαν στα γραφεία της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, εκεί όπου τον περίμεναν όπως έκαναν γνωστό οι ίδιοι μέσω των social media, ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Κώστας Καραπαπάς και ο Αθλητικός Διευθυντής της ομάδας Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες και στη συνέχεια πήγε στο σπίτι που είχε αγοράσει πριν από έναν χρόνο στη Γλυφάδα.

Το πρωί της Τρίτης έκανε όλα τα υπόλοιπα διαδικαστικά ζητήματα. Επισκέφτηκε το μουσείο για τις ανάγκες της ανακοίνωσης της ΠΑΕ και μετά έκανε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, αν και δεν υπήρχε κάποιο… άγχος γι’ αυτές, αφού είναι σε καλή κατάσταση.

Στο Ρέντη για προπόνηση

Μετά από τα ιατρικά, ο Ποντένσε δεν έχασε στιγμή και πήγε κατευθείαν στο Ρέντη. Εκεί όπου επέστρεψε μετά από έναν χρόνο και είδε πολλά γνώριμα πρόσωπα, αν και οι συμπαίκτες του είχαν φύγει από τις εγκαταστάσεις αφού είχε τελειώσει η προπόνηση.

Ο ίδιος όμως παρέμεινε στο Ρέντη για να κάνει και την πρώτη του προπόνηση με τα χρώματα του Ολυμπιακού. Ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και από την Τετάρτη θα προπονηθεί μαζί με την υπόλοιπη ομάδα και θα τεθεί κανονικά στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος περίμενε και αυτός με τη σειρά του πως και πως τον Ποντένσε για να τον έχει ξανά υπό τις οδηγίες του.