«Προσπαθώ να μην κλάψω από συγκίνηση»: Σεισμός... για Ποντένσε στο «Βενιζέλος» (vids, pics)

Ο Ντάνιελ Ποντένσε, λίγο μετά τις 20:30, έφτασε στην χώρα μας για να ολοκληρωθεί και επίσημα η επιστροφή του Πορτογάλου σταρ στον Ολυμπιακό. Αν και αρχικά ο 29χρονος «μάγος» αναμενόταν στη χώρα μας το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9), ένα γραφειοκρατικό ζήτημα από την Αλ Σαμπάμπ άλλαξε την ώρα της άφιξης του στο «Ελ. Βενιζέλος».

Εκεί, τον περίμενε από νωρίς ένα τεράστιο «ερυθρόλευκο» πλήθος, το οποίο δημιούργησε μια όμορφη ατμόσφαιρα για να υποδεχτεί τον Ποντένσε πίσω στο Λιμάνι της καρδιάς του.

Οι πρώτες δηλώσεις του Ποντένσε

«Είναι ωραίο που επιστρέφω σπίτι μου. Προσπαθώ πολύ να μην κλάψω από τη συγκίνηση, δεν περίμενα αυτή την υποδοχή. Τρέμουν τα πόδια μου, ήρθα για να μείνω, ο στόχος μου είναι να μείνω εδώ αν γίνεται και για 10 χρόνια. Θέλω να πετύχω, το μόνο που μετράει είναι να κατακτήσω τρόπαια.

Αυτά που έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ είναι σημαντικά για όλους. Δεν υπάρχει κανένα άλλο μέρος που να ήθελα να βρίσκομαι εκτός από αυτό».

Ο Ποντένσε επιστρέφει για τρίτη φορά στον Ολυμπιακό. Στις 9 Ιουλίου του 2018, ο 22χρονος τότε Ντανιέλ Ποντένσε ήρθε για πρώτη φορά στους Πειραιώτες με μεταγραφή από τη Σπόρτινγκ. Τον πρώτο ενάμιση χρόνο στον Ολυμπιακό κατέγραψε 8 γκολ και 5 ασίστ. Οι εντυπωσιακές του εμφανίσεις γενικότερα ανάγκασαν την πρεμιερλιγκάτη Γουλβς τον Γενάρη του 2020 να βγάλει 19,6 εκατομμύρια ευρώ και να τον κάνει δικό της. Με τους «Λύκους» κατέγραψε 108 συμμετοχές με 16 γκολ και 10 ασίστ.

Το καλοκαίρι του 2023 πιάνει Λιμάνι ξανά και γίνεται μέλος του ρόστερ της χρονιάς της κατάκτησης του Κόνφερενς, βασικός πρωταγωνιστής, εκεί όπου κατέγραψε 36 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Ευρώπη με 14 γκολ και 6 ασίστ. Έφυγε ως Κυπελλούχος Ευρώπης για την Αλ Σαμπάμπ του Φατίχ Τερίμ, όπου στο πέρασμά του έγραψε 23 συμμετοχές, 3 γκολ και 8 ασίστ.



Πλέον ετοιμάζεται ξανά να φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να του... χαρίζει μια ξεχωριστή υποδοχή στο αεροδρόμιο.

Δείτε τις φωτογραφίες της άφιξης του Ντάνιελ Ποντένσε

