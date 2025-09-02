Στη Serie A ο Βάρντι - Υπέγραψε με την Κρεμονέζε

Ο έμπειρος επιθετικός, που έγραψε ιστορία με τη Λέστερ κατακτώντας την Premier League το 2016 και σημειώνοντας πάνω από 200 γκολ με τη φανέλα της, αφήνει για πρώτη φορά την Αγγλία ώστε να δοκιμάσει την τύχη του στο ιταλικό πρωτάθλημα.



Η ομάδα της Κρεμόνα, που μόλις επέστρεψε στη Serie A μετά την άνοδό της από τη δεύτερη κατηγορία, ενίσχυσε σημαντικά το ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν, με τον Βάρντι να αποτελεί την πιο εντυπωσιακή κίνηση. Ο Άγγλος επιθετικός αποκτήθηκε ως ελεύθερος καθώς είχε τελειώσει το συμβόλαιό του με τις «Αλεπούδες». Στόχος του συλλόγου είναι η παραμονή στην κορυφαία κατηγορία, ενώ στο συμβόλαιο προβλέπεται και προοπτική επέκτασης της συνεργασίας, εφόσον επιτευχθούν οι αγωνιστικοί στόχοι.



Ο θρυλικός Άγγλος στράικερ είχε δεχθεί αρκετές προτάσεις μετά την αποχώρησή του από τη Λέστερ, όμως προτίμησε την πρόκληση της Serie A, ανοίγοντας έτσι το τελευταίο ,όπως όλα δείχνουν, κεφάλαιο μιας σπουδαίας καριέρας.